Se repiten los peligrosos ataques a pedradas contra automóviles en la Ruta 168

Historia repetida. Un automovilista fue agredido este lunes por la noche en la Ruta Nacional 168. El damnificado se comunicó con El Litoral para explicar lo sucedido y compartir las imágenes de cómo quedó dañado su vehículo."Arrojaron un ladrillo a mi auto, produciendo la rotura del parabrisas", así comienza el relato de este ciudadano. En ese sentido, contó que el peligroso episodio tuvo lugar este lunes alrededor de las 20.30 en el mencionado corredor vial, pasando el hipermercado de barrio El Pozo."La ruta a esa hora era una boca de lobos y muy transitada, obviamente no me detuve hasta llegar al km 0 de la Ruta 1 donde hice aviso al 911", continuó el damnificado.También aprovechó la oportunidad para mostrar su enojo e indignación: "Nunca pasó un patrullero por el lugar, ni siquiera los vi venir de Rincón y para colmo los estuve llamando desde las 21:30 hasta las 23 para ver si habían detenido a alguien, ya que el lugar es desolado y es fácil encontrar a una persona".Como se aprecia en las imágenes, el elemento arrojado generó importantes roturas en el cristal del parabrisas. "Podría haber sido una tragedia pero por suerte no lo fue", cerró el automovilista.