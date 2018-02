Preocupan los niveles de repitencia en el Colegio Nacional de Paraná

Por qué el alumno no se presenta a rendir

Ante el comienzo de un nuevo ciclo lectivo, desde el Colegio Nacional de Paraná advirtieron asobre los inconvenientes que se mantienen en la institución educativa: los altos índices de repitencia.Si bien lograron reducir los porcentajes de repitencia, de un 32% del año pasado, para este 2018 no llegan a un 20 sobre una matrícula escolar de 900 estudiantes, los números siguen siendo elevados."Los alumnos están rindiendo previas y algunas regulares desde la semana pasada, pero hemos notado que los chicos no están asistiendo a rendir y tenemos muchos repitentes", reveló a, Viviana Richard, directora de la institución escolar.De acuerdo a lo que comentó la directiva, la mayor cantidad de repitentes se da en segundo año, y en algunos casos por segunda vez."Con la ayuda de los talleres y la participación de los padres, en diciembre tuvimos un buen número de aprobados pero no alcanza y vuelven a repetir", advirtió Richard al tiempo que reconoció que la situación implica el rever los procesos de enseñanza."Si bien sabemos que los padres no tienen compromiso, el chico estudia en la escuela, no en la casa. El alumno tiene que aprender los contenidos en la institución y los docentes somos responsables, no culpables", remarcó.Para la responsable del Nacional, el estudiante no se presenta a rendir porque "le falta el sentido de pertenencia a la escuela"."El chico tiene que apropiarse de la escuela, darle sentido a sus estudios secundarios, para qué vienen y a dónde lo va a llevar el aprobar las materias; el estudiante tiene que hacerse partícipe de la institución en la que le toca estar, y eso es algo que nos tenemos que replantear quienes conducimos la institución", subrayó."Saben que van a repetir, y aun así, no vienen a rendir. Ese desinterés es el que tenemos que revertir porque el chico pierde el interés, y tiene que estudiar en la escuela, aprovechar el ciclo escolar, porque en febrero todavía están de vacaciones", insistió Richard.Para Richard, "hay que buscar la forma para que el chico no se vaya del establecimiento y controlar al primer año es fundamental".De acuerdo a lo que anticipó, la institución inscribió para este año a 180 alumnos para el primer año. "Estamos desbordados", reconoció la directiva al tiempo que comentó que mantuvo reuniones con los padres.