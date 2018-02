Cierre del Federal B y C: "Hay incertidumbre, pero también esperanza"

Días atrás, la AFA dio a conocer el cierre de los torneos Federal B y C, dando lugar al nuevo "Torneo Federal Regional Amateur", que comenzará en el 2019. Se disputará desde enero del año próximo, con cuatro ascensos al Torneo Federal A.La medida no cayó bien. Este martes, futbolistas de clubes del ascenso se manifestarán frente a AFA en desacuerdo con esta decisión, que parece que ya no tendrá vuelta atrás.En ese sentido, Franco Chiavarini, mánager de Club Atlético Belgrano, explicó aque "participarán todos los técnicos y jugadores de las distintas instituciones para dar el voto en contra de esta reforma que elimina los campeonatos.".Respecto a Belgrano, manifestó que "estamos haciendo obras de infraestructura y esto quizás no nos permite llegar al campeonato, nos tira para atrás".Dijo además que "".Jorge, preparador físico, expresó que "queremos esperar qué pasa tras la marcha. Es algo complicado. Hay cerca de 30 personas por equipo trabajando en esto y es un panorama negro el que se viene.".Contó que los jugadores viven esta posibilidad con mucha incertidumbre. No obstante, resaltó que "todavía".