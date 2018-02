La solidaridad sigue multiplicándose: Once por Todos entregará guardapolvos

La solidaridad sigue multiplicándose. Once por Todos continúa extendiendo sus brazos a la comunidad, a casi tres meses de la edición 2017.Casi 300 guardapolvos serán distribuidos entre las escuelas beneficiadas de Once Por Todos en la edición 2017, y que armaron sus equipos para el trabajo de acondicionar la ropa y distribuirla en los barrios que abarcan las instituciones, de acuerdo a las necesidades de cada lugar.Las instituciones beneficiadas:Se distribuirán de acuerdo a las necesidades de cada lugar.Los distintos equipos que se conformaron por escuela, trabajaron desde Once Por Todos para poder llevarse ropa a sus roperos solidarios, y la acondicionan para un nuevo ciclo lectivo.