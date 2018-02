Convocan a sumarse al paro internacional de mujeres del próximo 8 de marzo

La Asamblea Participativa de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans convoca para este martes 27 de febrero en la Facultad de Trabajo Social a partir de las 19 horas a integrantes de vecinales, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, y a mujeres de cada barrio de la ciudad, a sumarse en la coordinación de caras al Paro Internacional del próximo 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.Según se informó, dentro del trabajo dispuesto en distintas comisiones, se resolvió continuar con la difusión de la convocatoria, por lo cual está previsto que el lunes 26 se realice una volanteada en la puerta de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y además se hará entrega de folletería y materiales gráficos, los días 5 y 6 de marzo en distintos puntos estratégicos de la ciudad.La Asamblea adelantó que logró articular a todas las organizaciones, que más allá de las diferencias que cada una pueda tener, coinciden en un punto de unidad, en un reclamo colectivo, que es garantizar los derechos de las mujeres, lesbianas, travestis y trans, desde un enfoque integral bajo el lema "si nuestro trabajo no vale, produzcan sin nosotras"."Por eso este 8M, día emblemático en la lucha de los distintos colectivos de género, se sostiene la impronta de acción conjunta y la adhesión de las distintas organizaciones, para poner en relieve la fuerza del movimiento de caras al Paro Internacional de Mujeres", se indicó a través de un comunicado.En Paraná, la concentración del próximo 8M será en la Plaza 1 de Mayo a partir de las 17 para luego partir en una marcha que concluirá con la lectura de un documento único consensuado por todas las organizaciones, en la Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno.Desde la Asamblea se hicieron diferentes gestiones para lograr que el 8 de marzo de 16 a 22 el transporte público de pasajeras en la ciudad sea gratuito para todas aquellas mujeres que viajen hacia la Plaza de Mayo a participar del acto."Se sumarán intervenciones y performance artísticas en distintos puntos del recorrido, con una clara connotación política que es el reclamo por la igualdad de derechos y el reconocimiento de que el machismo y el patriarcado se cobra la vida de las mujeres.Así se ha consensuado en los plenarios donde más de un centenar de mujeres, travestis y trans, muchxs provenientes de distintos partidos políticos, organizaciones sociales, vecinales, sindicatos y también no agrupadxs en ningún espacio, se convocaron en las reuniones semanales de organización, como también en cada una de las comisiones para definir propuestas que luego han sido votadas y aprobadas participativamente", se informó.También será incorporada una intérprete de señas durante la marcha y el acto.La próxima reunión será el próximo jueves 1 de marzo, en el Salón de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Colón 59, a partir de las 19 horas, con el objetivo de continuar definiendo los puntos de acción del próximo 8 de Marzo.