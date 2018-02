Cuál fue la avería en la garrafa que desató incendio en una vivienda de Paraná

Recomendaciones

Una familia perdió todas sus pertenencias y quedó en la calle, como consecuencia de un incendio desatado en el interior de su vivienda tras una pérdida de gas en una garrafa. El hecho se registró calle Laprida y Osinalde, en Paraná, este jueves por la noche.para el momento de manipular una."El incendio se generó por un retroceso que se inició en el robinete y ese retroceso hizo una deflagración por pérdida de gas envasado; al romperse el regulador, la garrafa quedó perdiendo y eso hizo un soplete", aclaró Borré."El retroceso de gas hace una deflagración, una explosión súbita y generalizada, que como la garrafa tiene presión positiva en su interior, hace como un soplete", agregó.Si bien la garrafa que explotó en el interior de la casa de calle Laprida y Osinalde, estaba llena, según advirtió el titular de Zapadores, "es más peligroso cuando la garrafa está casi vacía porque puede hacer una implosión; al ingresar oxígeno se puede generar el estallido de la garrafa porque está sometida a presión".En la oportunidad, Borré brindó recomendaciones para el momento de manipular una garrafa."En lo posible, las garrafas no deben quedar dentro de las viviendas; si por distintas cuestiones esto no puede ser así, cada vez que uno la cambia debe fijarse cómo está el regulador, que la manguera no este cuarteada, y que la manguera que está del lado conectada a la cocina, esté con la brida correspondiente", recomendó."Y al momento de conectarla, con una esponja con detergente, debe probar si tiene pérdida", completó al tiempo que indicó: "La mujer nos manifestó que ella percibía olor a gas", fue por eso que ante esos casos, se debe cerrar la garrafa y llamar a un especialista.