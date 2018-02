Lafedar donará medicamentos a afectados por las inundaciones en Salta

Donaciones a la provincia de Salta, afectada por inundaciones

Incorporación de pasantías

Lafedar es una fábrica de medicamentos que está ubicada en el Parque Industrial de Paraná. Además del trabajo de todos los días, cuentan con un voluntariado solidario y, en diciembre, participaron de Once por Todos entregando medicamentos a la cooperadora del Hospital San Martín.Laura, contó aque "este es el cuarto año que un grupo de trabajadores del laboratorio hacemos acciones de responsabilidad social empresaria con distintos sectores de la sociedad que necesitan no solo de la cuestión económica y material, sino de compartir tiempo, de recibir contención".Este año las actividades estarán enfocadas a la escuela María Reina, de barrio Macarone. "A partir de los intereses de los distintos participantes del grupo surgen distintas instituciones y así indagamos respecto a las distintas necesidades. De común acuerdo elegimos una y trabajamos con ese establecimiento durante todo el año", dijo.Por su parte, otra de las integrantes explicó que "hacemos reuniones grupales, cada uno aporta lo suyo y lo que cree que se puede necesitar. Es necesario aclarar que son actividades extra laborales y el grupo está conformado por gente de distintos sectores. Necesitamos de las familias, de los amigos, conocidos para los distintos emprendimientos que vamos a hacer. Lo hacemos sin esperar nada a cambio, pero uno da y recibe muchísimo más de lo que imagina. Queda una linda relación, porque después esperan que nosotros volvamos"."Hasta el momento el lugar que más me gustó fue el Hogar Madre Teresa, ya que había mucha gente grande y tenían la necesidad de contar, de jugar, de cocinar, estuvo re lindo. Uno vuelve con el corazón muy contento", dijo otra de las voluntarias.Trabajaron también con el Hogar Princesita y Ángeles Custodios.Pablo Snaola, director de Operaciones de Lafedar, indicó aque "nuestra área de responsabilidad social empresarial trabaja en varios ejes: uno es una donación a instituciones que lo necesitan; otra es la ayuda académica; y la última es aporte a establecimientos de la niñez o tercera edad".En esta ocasión concretarán una donación de medicamentos para los afectados por inundaciones en Salta. "Tenemos relación permanente con fundaciones o instituciones que dan apoyo localidades, ciudades o provincias que pasan por algún tipo de emergencia. Estos medicamentos fueron especialmente seleccionados en base a lo que la Fundación Cultural Activa, que es la que se contactó con nosotros, nos pasó como requerimiento de la región", explicó.En el último bimestre realizaron entre ocho y nueve donaciones a instituciones. Al respecto, comentó que "hemos hecho donaciones al Hospital San Martín, al Impenetrable Chaco, también en Mendoza, Buenos Aires y otros puntos del país".Gustavo Sein, director técnico de Lafedar, contó aque desde hace un año trabajan con un sistema de pasantías, en donde estudiantes de diferentes carreras pueden hacer las prácticas en el laboratorio y obtener su título de grado."Esto se desarrolla a través de la Universidad Nacional del Litoral y de Entre Ríos. Además, en la Facultad de Bioingeniería de Oro Verde estamos desarrollando la Tecnicatura en Producción de Medicamentos, por lo que varios trabajadores están dictando clases allí", indicó.Quienes estudien esa carrera, estarán capacitados para desarrollar las diferentes tareas que implica la fabricación y control de medicamentos, tanto de una materia prima hasta los productos terminados, como así también en control de calidad.Las facultades les dan a los estudiantes la opción de elegir en dónde pueden realizar sus pasantías. En ese sentido, dijo que "quienes estén interesados en realizarlas en el laboratorio dedicado a la fabricación y control de medicamentos, pueden hacerlas en Lafedar".Pero también este sector tiene su parte social. Junto al área de Recursos Humanos del Laboratorio, trabajan en la asistencia a diferentes barrios carenciados de la provincia. Por ejemplo, en barrio Macarone hicieron una donación de botiquines.