Pérdida de gas de una garrafa generó un incendio: Una familia perdió todo

Un incendio se generó este jueves por la noche en una vivienda de calle Laprida y Osinalde, de Paraná. Las pérdidas fueron totales.



Carlos, propietario de la casa, explicó a Elonce TV que "había comprado hace dos días una garrafa y uno de mis hijos me dijo que estaba con pérdidas. La probé y cociné esa misma tarde, a la noche y todo estuvo bien. Este jueves cuando mi señora se puso a cocinar se prendió fuego la garrafa".



En ese momento, su nuera había terminado de bañar a su nieto, de 20 días, por lo que en la desesperación de sacarlos de la vivienda, el fuego se expandió de manera incontrolable. "No pudimos pararlo, no logramos hacer nada. Se perdió todo, desde las medias hasta los peines, nada nos quedó", expresó el hombre entre lágrimas.



Solicitan donaciones de ropa y materiales para reconstruir la vivienda, porque no tienen dónde vivir. "Hago changas, muchas veces no nos alcanza ni para comer, no podemos reconstruir este lugar solos. Esto nos destruyó la vida", dijo.



Si bien perdieron todo, la familia está bien de salud. En ese sentido, manifestó que "gracias a Dios pudimos sacar a todos de la casa. Dejamos que todo se prendiera fuego, lo importante era que se salvaran mis nietos, mi nuera, mis hijos".



Minutos más tarde, llegaron los Bomberos y la Policía. "Si no venían hubiese pasado cualquier cosa, porque mi vecino tiene un ranchito y seguramente se hubiese prendido fuego también. No sé qué hubiese pasado", agregó.



Quien desee colaborar, puede comunicarse con la familia llamando al 343 4650487. Elonce.com