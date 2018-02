Jóvenes celíacos enseñan a los más pequeños a elegir los alimentos adecuados

Un grupo de futuras docentes que padece celiaquía, generó un espacio para ayudar a los más pequeños. El objetivo es orientarlos a la hora de elegir los alimentos."Estamos todos en la misma, queremos ayudarlos en qué podemos consumir, en qué no, desde dónde podemos comer. La enseñanza está al pie del cañón siempre y este es un puntapié. Somos un montón, no estamos solos", contó aCarla, quien además asegura que se enteró de que tenía celiaquía en el 2011, luego de varios estudios que se realizó por una anemia.Durante la tarde de este jueves, llevaron a cabo una actividad para enseñarles algunas cuestiones básicas. Separaron dos grupos: de niños, a los que les mostraron cómo identificar los logos, y adolescentes, con quienes dialogaron sobre cómo se sienten respecto a la enfermedad.Cecilia Pautasso, presidenta de ACER, comentó que "a través de juegos podrán identificar el logo que certifica los productos libres de gluten. Lo que menos queremos es que interpreten que tienen una enfermedad que deben padecer. Por el contrario, buscamos que sientan que es una condición de vida transitable desde lo saludable".Por su parte, Fernanda explicó que "me enteré en 2015 de que tenía celiaquía, a partir de episodios reiterados de descompostura, pero también de estar en guardias médicas sin un diagnóstico certero. Tenía dolor de cabeza continuo, malestar general, bajo peso. Cuando me diagnosticaron fue un cambio rotundo de vida. Hay gente que no lo toma bien, pero hay que aprender a vivir con eso y además a mí me cambió para mejor, porque es más saludable la alimentación".En ese sentido, recordó que "tenía un cansancio general que no me dejaba practicar ninguna actividad física. Cambié la alimentación, empecé a comer, porque antes todo me caía mal. Incorporé mucha fruta y vegetales. Esto no debe ser tomado como una enfermedad, es una condición, pequeños cambios a realizar en la vida cotidiana para estar mejor".Florencia, en tanto, dijo que "me enteré hace cinco años de mi problema. Tenía distensión abdominal, constipación, anemia. Como mi tía es celíaca me hicieron automáticamente una prueba y me salió positivo. Fue un cambio que me ayudó muchísimo, es todo un aprendizaje. Ahora les enseñamos a los más chiquitos para que ayuden a quien lo padece en el ámbito familiar pero también en la escuela".Cuando se le diagnostica a un niño, indicó que "existe mucho desconocimiento y no saben bien qué consumir, principalmente en la escuela que es donde pasan más tiempo. Este es un encuentro para conocernos y que salgan a la luz también muchos mitos que son importantes visibilizar".