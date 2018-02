El Centro de Atención Veterinaria realiza cerca de 40 castraciones por día

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

El Centro de Atención Veterinaria, ubicado en calle República de Siria al 500, atiende de lunes a viernes de 7.30 a 11.



El veterinario Hernán Cabrera, explicó a Elonce TV que "la gente concurre con sus mascotas, caninos y felinos. De lunes a viernes tenemos mucha atención, muchas cirugías. Todos los animales tienen riesgos en el inicio de la anestesia, en la cirugía y en el post quirúrgico, tenemos que ver que ingrese en buen estado, que esté apto".



En ese sentido, explicó que realizan cerca de 40 castraciones por día. "Además de esas cirugías programadas, recibimos algún animal chocado, traumatizado, para amputaciones", señaló.



Consideró que a las hembras "hay que castrarlas enseguida antes que manifiesten celos, de lo contrario hay que controlarlqs y sobre todo la conducta. Hay que esperar entre 6 y 8 meses. Con el gato hay que esperar entre 8 meses y un año".



Se refirió también a la vacuna antirrábica y relató que "es para mascotas mayores de cinco meses, felinos y caninos, aunque hay otros animales exóticos que no son domésticos que también pueden ser transmisores. Para la población doméstica es obligatoria anualmente. Si tienen rabia es grave, pero no se da con frecuencia. En ese caso se lo retira por 10 días para ver si la padece o no, ya que a veces solo fue envenenado o tiene alguna patología". Elonce.com