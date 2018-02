La Granja de Avelino Fontana alberga una gata montés y sería única en la zona

El Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Avelino Fontana, que funciona en su predio de calle Francia al final, alberga a 250 especies de la fauna autóctona y exótica. Todas las tardes, de 16 a 20, abre sus puertas al público.Este martes se celebra el Día del Gato. Al respecto, Don Avelino, contó que tiene una gata montés que crió desde que nació, ya que a la madre la mataron en un camino cercano a Crespo."Tenía un día cuando me la trajeron. Con gotero la crié y durmió un año y medio conmigo en la cama. Jamás me rasguñó ni mordió ni nada. Luego no pudo dormir más porque se puso muy territorial y no podía entrar nadie en mi casa si no era yo. Se ponen malos y peligrosos. Ellos andan con una sola persona, lo quieren y respetan, pero con el resto no. Por eso hay que tener mucho cuidado", relató en diálogo con el programa, deActualmente, la gata tiene cinco años de cautiverio, se llama "Negra" y es la única en el lugar.