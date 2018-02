Multarán a usuarios que derrochen agua ante la merma en la potabilización

Paraná Una falla en la Toma Nueva obligó a reducir la producción de agua potable

Bajó en un 15% la producción de agua potable en la planta potabilizadora de la Toma Nueva de Paraná; los inconvenientes se deben a la rotura de unas de las cinco bombas electromecánicas, cuyo reemplazo debió hacerse por otra de menor caudal."Los trabajos de reparación demandarían entre cinco o seis días, lo que no implica que la ciudad vaya a quedar sin agua", confirmó ael titular del Centro Integrador de Servicios Ciudadanos de Paraná, Roberto Sabbioni, quien indicó que las zonas altas de la ciudad son las más afectadas "porque cuando bajan las reservas, disminuye la presión a los barrios San Agustín y Kilómetro 5½", los cuales están siendo asistidos."Salimos a la calle con los inspectores, para que todos aquellos que realizan riego, lavado de autos e inclusive algunos clubes que cargan los piletines, y que se puedan detectar, se les harán las actas correspondientes", advirtió el funcionario municipal en comunicación con"Si la gente cuidara el agua como corresponde, no deberíamos tener problemas, pero hay un abuso espectacular en cuanto al gasto que no es para el uso humano", justificó.