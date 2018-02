Un paranaense triunfó en competición de SUP realizada en Bariloche

Competencia muy dura

Un competidor oriundo de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, se adjudicó la segunda fecha del Circuito Nacional de Stand Up Paddle (SUP) en una aguerrida competencia que se realizó en aguas del lago Moreno, en el marco de una nueva edición del Patagonia Sup Race Llao Llao 14 K.Francisco "Pancho" Giusti logró sobrepasar al barilochense Cristian Almonacid ? ganador de la competencia anterior- en los últimos tramos del trazado, brindando un espectáculo sin precedentes en el certamen que ya es un clásico en la localidad patagónica.Giusti y Almonacid se disputaron la punta durante todo el trayecto, siendo el barilochense quien logró liderarla hasta los últimos metros, cuando ambos cayeron al agua y el entrerriano logró sobreponerse antes y pasó a liderar el pelotón hasta la línea de meta.Giusti en la edición 2017, quedó en segundo puesto y esta vez se invirtieron las posiciones. La competencia se realizó ante un imponente marco de espectadores que no sólo disfrutó del maravilloso marco del emblemático hotel Llao Llao y el lago Moreno, sino también de un espectáculo deportivo de nivel internacional. Tercero fue Juan Carlos Riboldi.El paranaense reconoció que fue una competencia "muy dura". Su estrategia fue seguir a Almonacid "que es el competidor fuerte local, para poder ahorrar la mayor energía posible".La de este sábado fue su tercera participación y su primera victoria. "Era una materia pendiente ganar el Sup Race del hotel Llao Llao" aseguró.Por primera vez, el circuito fue de 14 K que hasta la edición anterior era de 10 K.En mujeres la marplatense y referente de la disciplina Juliana González retuvo una vez más el cetro y repitió el primer lugar de las ediciones anteriores en la categoría 14 k, seguida por Juliette Duhaime, también representante de Paraná, y la local Natalia Zabaleta.En la categoría 7 K All Around, el primer puesto fue para el chileno Benjamín Biskupovic, seguido por Martín Domínguez y Matías de Borda. En la misma distancia, categoría mujeres, la ganadora fue Victoria Reutemann (Mar del Plata), en segundo lugar arribó María Florencia Monastirsky y tercera Paola Gallego, de Bariloche.El representante trasandino, tras adjudicarse la victoria, dijo que "una de las razones por las que vengo a Bariloche es por el paisaje, remar con estas condiciones creo que en ningún otra parte del mundo se puede ver".Destacó luego el "altísimo" nivel de todos los competidores y anticipó su participación para futuras ediciones.La ganadora de la misma categoría (7K) en mujeres, Victoria Reutemann, se mostró feliz por su triunfo y dijo que "venir a Bariloche es disfrutar de la naturaleza a full". En cuanto a la competencia, recordó sus participaciones anteriores en las que logró buenos puestos, aunque por primera vez logró una victoria.En lo que respecta al resto de las categorías, 3K All Around Amateur mujeres fue Liliana Boasso, seguida por Luna Barbagallo y Paula Martin; y en hombres el ganador fue Martín Domínguez, escoltado por Pablo Firpo y Luca Rosetti.En juveniles, el ganador fue Valentín Sede, escoltado por Joaquina Palomeque y Alma Gremico.Por su parte Francisco García Viale fue el ganador de los mini supistas, seguido por Valentin Calletano Rosetti y Joaquín Casón.Tras la etapa de competencias, se realizó una competencia novedosa denominada sprint, en la que los corredores debieron atravesar un trazado de 200 metros a toda velocidad, dándole un condimento extra a la actividad.La jornada continuó con actividades recreativas como Supsquatch, una carrera en equipos sobre tablas de stand up rafting. La quinta edición del Patagonia SUP Race finalizó con la entrega de premios en el salón Bustillo del hotel, que al igual que el resto del día contó con la musicalización de DJ Komu.Agustín "Tincho" Palomeque, director de Patagonia Sup y uno de los organizadores del Patagonia Sup Race Llao Llao 14 K, expresó su satisfacción con el desarrollo de la nueva edición y la masiva participación de competidores."La convocatoria nos sorprendió, este año vino un montón de gente, no solamente de lugares cercanos como Neuquén, Villa la Angostura y San Martin de los Andes, sino también de Rosario, Paraná, Mar del Plata lo que le da un condimento especial a la carrera" dijo.Destacó que "este año tuvimos el privilegio de tener presentes a la fiscalización internacional, lo cual pone una vara muy altapara el reglamento"Reconoció que el clima "acompañó" para que el certamen se realice sin percances y todos puedan completar el circuito elegido".Por último agradeció al gobierno de la provincia de Río Negro, que acompañó el evento en la persona de Juan Pablo Muena, al Emprotur y a las marcas que sponsorearon la actividad.