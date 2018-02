Precios de entradas para ver a Patronato en un partido clave ante Chacarita

El lunes, desde las 19, se vivirá el encuentro entre Patronato y Chacharita.



"Es un partido muy importante para nosotros, venimos de visitar a Vélez; ahora será otra final más, Chacarita es un rival directo", entendió, en diálogo con Elonce TV, Jimena, desde prensa de Patronato.



La venta de entradas será el mismo lunes, a partir de las 10.



Puso relevancia que para el partido del lunes, no hubo modificación en el precio de las entradas. "Ha habido un aumento de precios, pero la comisión directiva de Patronato tomó la decisión de no aumentar los valores, al menos para este partido, para que la gente pueda concurrir", subrayó. Precios "La entrada para la tribuna San Nicolás, caballeros socios, a 200 pesos; no socios, a 300. Ayacucho, general socio, 150 pesos; no socios, 250 pesos. Planteas, desde 250 pesos y 350 pesos para socios y no socios", detalló.



Asimismo aclaró que "si la policía nos autoriza, venderemos entradas hasta la hora del partido. Teniendo en cuenta además que se trata de un día lunes y que la gente, por lo general en esas jornadas, llega sobre la hora". Está la posibilidad, hasta el lunes de adquirir el abono: "Hasta ese mismo lunes, el abono para tribuna San Nicolás, cuesta 400 pesos por mes. Es para socios y no socios. Podrán ingresar a todos los partidos que Patronato tenga durante ese mes", afirmó. Mostró la conveniencia de adquirir el abono ya que "en marzo Patronato recibirá a River, y en abril tiene tres partidos donde recibe a Estudiantes, San Lorenzo, Rosario Central. por ese costo podes entrar a ver gran cantidad de partidos", manifestó. Elonce.com.