"La puedo contar", confesó el empresario gastronómico víctima de violento asalto

Policiales Empresario gastronómico fue asaltado por dos sujetos armados en una avenida

El chef Juan Carlos Ortega fue asaltado por dos hombres armados con casco que se bajaron de una moto en avenida Almafuerte, a metros de Cinco Esquinas, este jueves en Paraná. Minutos antes, desconocidos habían chocado su camioneta y huyeron."Lo único que me faltó fue que pasara un elefante grande y me orinara encima", lamentó el empresario gastronómico en dialogo conEl reconocido cheff que trabaja en eventos familiares y empresariales desde hace años en el Litoral confesó la "impotencia" que sintió tras el hecho y demostró el miedo que sintió en el asalto ya que los malvivientes, en la huida, le seguían apuntando."La puedo contar", se sinceró."Esto te golpea muy fuerte, pero lo importante es que estoy vivo porque tengo una familia y tengo que seguir adelante", agregó, ya con los ojos rojos y conteniéndose ante la cámara.Ortega especuló con que los malvivientes lo hayan reconocido en la calle, o quizás tenían alguna data previa. "Siempre me manejo con dinero porque tengo que pagar proveedores y demás; de ahora en más tendré que manejarme con tarjetas de débito", indicó.