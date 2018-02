Menor intoxicada en boliche: Clausuran el local y hablan de "previa" con alcohol

Declaraciones ante el fiscal

Veinticuatro horas después de asegurar que asegurar que no había motivos para disponer el cierre preventivo del boliche bailable Van Gogh, el titular de la Dirección de Habilitaciones de la Municipalidad, Orlando Gómez, dispuso la clausura del local en el que hace una semana se descompensaron varios jóvenes, presuntamente, por la ingesta de bebidas alcohólicas durante una fiesta.La medida es una consecuencia del episodio que sufrieron siete menores de edad durante una fiesta en el boliche. Al parecer, la celebración había sido organizada por un grupo de jóvenes a quienes el propietario del boliche, Nelson Lafauci, había tercerizado la administración del local por esa noche. Durante la fiesta, algunos sufrieron descompensaciones, mareos, vómitos y desmayos en los baños del local, y una chica de 15 años continúa internada en una clínica privada de Paraná.La clausura se tomó en forma preventiva por cinco días, luego de que las autoridades municipales recibieran copia de las declaraciones testimoniales que varios jóvenes prestaron ante el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, donde admiten haber comprado y consumido bebidas alcohólicas dentro del boliche, en abierta violación con las normas. La medida, no obstante, se puede extender si así lo dispone el juez de Faltas al que le toque intervenir en la continuidad del proceso administrativo.La Ordenanza Número 8.385, sancionada en 2002 y promulgada en 2003, durante la anterior gestión de Sergio Varisco como intendente, no admite dudas: prohíbe expresamente la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.Mientras tanto, el fiscal Ramírez Montrull continúa recabando datos sobre lo que ocurrió en la fiesta y, con los testimonios que brindaron algunos jóvenes que participaron de la fiesta, durante la noche del viernes y la madrugada del sábado en el boliche bailable ubicado en calle Liniers 318. También declararon los padres de algunos de ellos, y está esperando a que la adolescente de 15 años que permanece internada en una clínica privada, se recupere para tomarle declaración, algo que recién podría ocurrir la semana próxima.Las declaraciones, son coincidentes en que la joven que permanece internada participó de una reunión con amigos en la casa de uno de ellos, donde consumieron alcohol, y luego se dirigieron al boliche del puerto.Los jóvenes, según sus dichos, consumieron principalmente bebidas blancas. Por ese motivo, en el allanamiento realizado el lunes, el fiscal dispuso el secuestro de una gran cantidad de bebidas para determinar si estaban en buen estado y aptas para el consumo. Ello a pesar del escepticismo que reina entre los investigadores, puesto que el procedimiento se concretó dos días después de la intoxicación y que luego de ello hubo otra fiesta en el boliche.Los informes preliminares determinaron que los adolescentes intoxicados no habían consumido drogas sintéticas, aunque el fiscal también ordenó nuevas medidas para confirmar o descartar la existencia de ese tipo de sustancias dentro del boliche, publicó. Para eso, secuestró las muestras de sangre que se le tomaron a la adolescente que permanece internada para que sean analizadas por peritos de la División Criminalística de la Policía de Entre Ríos, con equipamiento de última generación.También se están analizando el sistema de grabaciones de video de las cámaras que había dentro y fuera del boliche.En tanto, el propietario del boliche, Nelson Lafauci, se presentó espontáneamente, junto con un abogado, pero el fiscal optó por no recibirlo hasta tanto se aclare su situación, ya que podría ser imputado penalmente por la responsabilidad que tiene en su rol de titular del local. Para eso habrá que determinar cómo se produjeron las lesiones que sufrieron los adolescentes que se descompensaron en el boliche y si le cabe algún tipo de responsabilidad.