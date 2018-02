Nuevo sistema de transporte: Por hora, pasarán cuatro colectivos de cada línea

Sobre las frecuencias

Sobre la unificación de las empresas

Los nuevos recorridos

de la ciudad de Paraná. Para ello, los responsables de la comuna y los representantes de las empresas brindaron una conferencia de prensa en el Palacio Municipal a los fines de brindar mayor detalles del sistema.Según se confirmó en la oportunidad,y el, que parteErsa tendrá a su cargo las líneas 1, 3, 5, 10, 11, 23, Nocturno Norte y Mariano Moreno las líneas 2, 7, 8, 9, 14, 16 (nueva) y Nocturno Sur. Estas unidades comprenden el área urbana, mientras que las del área metropolitana, bajo la órbita del Estado Provincial, son las líneas 4, 6, 12, 15, 20 y 22.Al respecto, el secretario de Servicios Públicos de la comuna, Ricardo Frank, señaló que "el nuevo servicio se implementa con todas las modificaciones propuestas en el nuevo marco regulatorio, lo que incluye modificaciones de los circuitos, frecuencias, nuevas paradas, adaptabilidad para personas con movilidad reducida, incorporación de unidades y nuevas líneas y beneficios para los usuarios".Por su parte, Hugo Ruiz, representante de Ersa Urbano, sostuvo que ", por lo que la flota total será de 196 vehículos, incluido las líneas metropolitanas".De acuerdo a lo que mencionaron, las unidades no tendrán aire acondicionado. "Queremos aire acondicionado pero este es un servicio urbano que para cada 200 metros, abre las puertas y tiene ventanillas. Un aire acondicionado en un coche urbano no va a funcionar", subrayó Lischet.Desde este domingo el servicio se implementará efectivamente desde las 5 de la mañana; cada una de las 21 líneas partirá desde su cabecera para realizar sus nuevos recorridos."El sistema cambia por completo porque no se va a controlar la frecuencia, sino que", confirmó Marcelo Lischet, del área legal de Transporte Mariano Moreno."Todo dependerá del movimiento vehicular en la franja horario pico, de la liberación de los carriles exclusivos por parte del personal municipal de Tránsito y de la complementación para la ocupación del espacio para el transporte del ciudadano común, lo que posibilitará que la frecuencia no se vea alterada y que la continuidad favorezca al ciudadano", amplió Frank.De acuerdo a lo que remarcó, el Órgano de Monitoreo y Control del Transporte Urbano (SITU) evaluará la implementación del servicio desde el lunes y según adelantóLa frecuencia, sobre todo para los usuarios, será relativa, ya que, según se aclaró desde la comuna.Esa disposición persistirá, cuando se implemente oficialmente los horarios generales para días hábiles, fines de semanas y feriados.En la oportunidad, Lischet aclaró que la unión de las empresas Ersa Urbano y Transportes Mariano Moreno bajo el título de Buses Paraná corresponde a una "unificación de los talleres para bajar los costos y no recargar los costos excesivos sobre el usuario"."Se apunta a economizar", indicó el empresario."Paraná no está exento del sinceramiento de tarifas que se registra a nivel nacional", indicó al respecto y en se marcó se preguntó por "quién se hará cargo de la quita de subsidios al transporte".En la oportunidad, el responsable del área legal de Transporte Mariano Moreno, indicó que desde la firma demandaron a la comuna por la "limpieza de los carriles exclusivos porque allí colocaron los contenedores y hay autos estacionados, además del bacheo y replanteo de la semaforización".A lo cual, desde la comuna se comprometieron al mejoramiento de las calles, y se anunció que ya fueron licitadas las obras correspondientes para que el servicio de transporte llegue hasta los barrios.El nuevo Servicio Integral del Sistema de Transporte Urbano de la ciudad, además de la implementación de mayores frecuencias, vehículos y líneas, sumará más beneficios. Algunos se implementarán de manera automática y otros cuando el sistema de validación de SUBE lo habilite (boleto combinado en el transcurso de una hora y descuento del 20% en horario no pico -de 8.30 a 11.30-), Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU) que funciona desde 2017 y se restablecerá el sistema "¿Cuándo llega?".En la conferencia de prensa, además se hicieron presentes el director de Transporte Urbano, Carlos Domínguez; el director de Control de Transporte, Raúl Caviglioli; el secretario de Legal y Técnica, Walter Rolandelli y ediles del Frente Cambiemos.Línea 1: Barrio Policial - Toma NuevaLínea 1: Barrio Policial - Toma ViejaLínea 3: Barrio Anacleto Medina - Escuela de PolicíaLínea 5: Barrio 41 Viviendas - Bajada GrandeLínea 5: Barrio 41 Viviendas - Bajada Grande por EstradaLínea 10: Barrio Empleados de Comercio - Casa de GobiernoLínea 11: Barrio Santa Lucía - Barrio La MilagrosaLínea 23: El Brete - Casa de GobiernoLínea 2: Barrio Parque Mayor - Barrio Francisco RamírezLínea 7: Barrio Paraná XVI - AATRA IIILínea 8 : Juan Garrigó y Diego Mackinon - Calle 1° de MayoLínea 9 : Divina Providencia - Colegio Don BoscoLínea 14: Aeropuerto - Casa de GobiernoLínea 16 : Barrio Parque Mayor - Casa de GobiernoLínea 4: San Benito - Casa GobiernoLínea 6: Oro Verde -Casa GobiernoLínea 12: Oro Verde - Casa GobiernoLinea 15: Oro Verde - Casa GobiernoLínea 20: San Benito - Barrio MercantilLínea 22: Colonia Avellaneda - 400 Viviendas / Casa GobiernoLínea 22: San Benito - Casa Gobierno