La clausura del boliche dependerá de lo que determine la investigación judicial

Buscan sustancias

Paraná Cierre preventivo del local bailable donde se intoxicaron varios menores

Investigación judicial

Lo que dice la ordenanza

La Municipalidad no dispondrá la clausura del boliche bailable Van Gogh, al menos hasta que la justicia esclarezca qué ocurrió con un grupo de jóvenes menores de edad que debieron ser internados durante el fin de semana con un cuadro de intoxicación alcohólica.La medida fue confirmada por el titular de la Dirección de Habilitaciones, Orlando Gómez, quien resaltó que su intervención se limita "a las habilitaciones y el estado edilicio de los boliches bailables", pero aclaró que "si un titular de un boliche vende alcohol a menores es responsabilidad del titular del boliche; y el contralor de los menores, del ingreso, lo tiene que hacer a través de la Policía".Mientras tanto, el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull continúa relevando testimonios sobre la fiesta en cuestión.Al parecer, la fiesta había sido organizada por un grupo de jóvenes a quienes Lafauci había tercerizado la administración del boliche por esa noche.Durante la fiesta, siete adolescentes sufrieron descompensaciones, mareos, vómitos y desmayos en los baños del local. Una chica se encuentra internada en terapia intensiva de una clínica privada y un chico fue derivado al Hospital San Martín.De acuerdo con los informes preliminares que recibió el fiscal, no habría evidencia de la presencia de psicofármacos ni drogas sintéticas en la orina de los afectados y que las descompensaciones serían consecuencia exclusiva de la ingesta de alcohol. Pero los investigadores prefieren la cautela y aguardan los análisis realizados por la Dirección Criminalística de la Policía y los estudios más complejos.Según se indicó, la joven de 15 años presentó "una leve mejoría" aunque se encuentra en estado de shock y tiene cuadros de exaltación locomotriz. Como se dijo, los exámenes de orina fueron enviados al Hospital Cullen, de Santa Fe, y dieron resultado negativo para droga o psicofármacos, aunque este primer informe no es determinante, publicóLa investigación sobre lo que ocurrió en la fiesta y si hubo expendio de bebidas alcohólicas a menores quedó a cargo del fiscal Ramírez Montrull, quien recibió el domingo la denuncia de los padres de la adolescente que se encuentra internada en una clínica privada de la ciudad.Ramírez Montrull dispuso el lunes un allanamiento en el boliche de calle Liniers y solicitó el envío de todo el sistema de grabaciones de video de las cámaras dentro y fuera del boliche; también instrumentó otras medidas y tomó testimonios a jóvenes que participaron de la fiesta en cuestión. Si bien los informes preliminares determinaron que los adolescentes intoxicados no habían consumido drogas sintéticas, el fiscal también ordenó nuevas medidas para confirmar o descartar la existencia de ese tipo de sustancias dentro del boliche.En tanto, el propietario del boliche, Nelson Lafauci, se presentó espontáneamente a declarar ante el fiscal y ponerse a su disposición, pero Ramírez Montrull optó por no recibirlo hasta tanto se aclare su situación, ya que podría ser imputado penalmente por la responsabilidad que tiene en su rol de titular del local.El titular de la Dirección de Habilitaciones de la Municipalidad, Orlando Gómez, descartó la clausura del boliche. Pero, ¿qué dice la normativa?La Ordenanza Número 8.385 fue sancionada en 2002 y promulgada en 2003, durante la anterior gestión de Sergio Varisco como intendente. La norma prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años en la ciudad y también prohíbe el expendio de este tipo de bebidas de 0 a 8 horas "en los establecimientos comerciales que giran en los rubros kioscos y/o ventas de productos alimenticios, que no cuenten con habilitación municipal para el consumo de bebidas en el lugar".El funcionario dejó supeditada la clausura del boliche a lo que determine la justicia, sobre todo, respecto de la venta de alcohol a menores de edad.