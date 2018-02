Parejas 2.0: "Todo es muy intenso y la tecnología tiene una excesiva influencia"

Cada 14 de febrero se festeja el Día de los Enamorados. A lo largo del tiempo, las relaciones han cambiado y en la actualidad están estrechamente vinculadas con la tecnología y las redes sociales.En el programa A Media Mañana, que se emite por, la psicóloga y especialista en terapia de parejas, KristHel Klosko, explicó qué sucede con los vínculos hoy en día.que llega a mi consultorio. Alrededor del 60% asiste por algún tema vinculado a ello. Cambiaron mucho los modelos de cómo se conocen las personas.. Estas herramientas son parte, lamentablemente, de lo que es la seguridad de las personas.", indicó.Actualmente, todo se da a través de las pantallas. "En las redes sociales, en la mayoría de los casos, las personas no se conocen cara a cara. Nos animamos a contestar, pasamos nuestro número personal, donde ya se está violentando la propia privacidad, a personas que no conocemos.", dijo.En ese sentido, consideró que. Tenemos que empezar a hacernos cargo de nuestras decisiones durante ese período completamente desbordado y empezamos a descubrir que la persona que tenemos al lado no termina de cerrar".Remarcó que en la actualidad "".En los últimos tiempos se han registrado gran cantidad de casos de parejas que viajan para fortalecer su amor, pero al regreso se separan. "Vivimos tan conectados a la rutina, al exceso de compromisos, a las actividades, nuestro trabajo, que el tiempo que sobra es el que le dedicamos a la casa y a la pareja.. Está todo muy avanzado, adelantado.. Hay algunos que están en la playa y no dejan el celular,. No tienen conversación ni actividades para compartir juntos y terminan yendo al choque", remarcó.Ante una crisis, la psicóloga señaló que siempre es necesario preguntarse qué fue lo que enamoró a cada uno al comienzo de la relación. "Tengo que. Hay que proponerse, por ejemplo, darse tres cosas por semana.".Aseguró que. "Generalmente eligen la convivencia,. Esto ocurre por la intensidad con la que se viven las cosas hoy en día. Muchas veces inician la convivencia en la casa de sus padres, ni siquiera buscando independizarse pagándose su propio alquiler", agregó.Se refirió también a lo que ocurre en las terapias y remarcó que antes de separarse es necesario analizar la situación. ". Una vez disminuida esta cuestión, se podrá visualizar cómo reconstruir la pareja. Para ello tienen que estar en un estadio exacto, porque muchos quieren hacer terapia de pareja cuando la relación está completamente destruída y es difícil salvarla", resaltó.Manifestó que en la actualidadporque la adolescencia se adelantó y se extendió.