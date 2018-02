Anticipan cambios de recorridos y frecuencias en el nuevo servicio de colectivos

Por ocho años

El lunes 5 de marzo comenzará a funcionar en la ciudad el nuevo servicio público de Transporte Urbano de Pasajeros por parte de la empresa Buses Paraná.Desde ese día se dará inició a la flamante concesión del servicio, acordada luego de más de 30 años: se trata de un nuevo esquema de prestación.Esta nueva estructura trae aparejado cambios de líneas, recorridos y frecuencias que favorecerán a la conexión desde todos los sectores de la ciudad. Además, los usuarios contarán con más beneficios y horarios.En una comunicación, la Municipalidad no dejó de remarcar que "la renovación de la concesión del servicio es un objetivo comprometido durante la campaña electoral del intendente Sergio Varisco y se cumplió tras tres décadas, en las que se renovaba automáticamente", no sin hacer notar que "ese paso incluyó la discusión y constitución de un nuevo marco regulatorio para el funcionamiento, establecido en el Concejo Deliberante, y posteriormente el desarrollo de audiencias públicas con participación de usuarios y distintos actores sociales involucrados en la temática, para fijar las condiciones y requisitos que debían contemplarse en el pliego del llamado a licitación pública del servicio".El contrato de vinculación entre la Municipalidad de Paraná y Buses Paraná Agrupación, integrada por ERSA Urbano SA y Transporte Mariano Moreno SRL, es por el término de 8 años, contados desde el 7 de Diciembre de 2017 hasta el 6 de Diciembre de 2025, siendo este prorrogable por un período de 4 años. Mediante el Decreto 174/18, el Ejecutivo Municipal aprobó distintos puntos del Plan de Implementación presentado por la empresa que tiene que ver con horarios, recorridos, un parque automotor con "modernas unidades" según la propia caracterización, junto a nuevos planos de recorridos y paradas.Por otra parte, en las últimas semanas la Secretaría de Servicios Públicos comenzó con la demarcación horizontal sobre la cinta asfáltica de las nuevas paradas de cada línea. Esto permitirá a la ciudadanía irse interiorizando sobre qué colectivo pasa por su zona, a tres semanas vista de la implementación efectiva.Asimismo, para el nuevo sistema se rehabilitará el sistema "¿Cuándo Llega?", para dispositivos móviles y computadoras.El nuevo Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros refuncionaliza el circuito que realizan las distintas unidades por la ciudad. Algunas de las líneas ampliaron su recorrido permitiendo una mejor conexión. Además se le agrega el servicio nocturno, con las líneas norte y sur. Las líneas que sufren modificación son: 1, 3, 5, 10, 11, 23 (sector I) y 2, 7, 8, 9, 14, 16 (sector II). En tanto que se mantienen las del área metropolitana que unen la capital entrerriana con Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda y la reciente Sauce Montrull.Entre las nuevas disposiciones aparecen beneficios concretos, que tienden a orientar el proceso. Se los detalla a continuación.Descuento en horario no pico: Los usuarios contarán con un descuento del 20% sobre la tarifa plana cuando se usa el servicio de 8.30 a 11.30.: circularán dos unidades, sur y norte, abarcando toda la ciudad para beneficiar a aquellos trabajadores o estudiantes que hacen uso de los colectivos por la noche. Estarán activos desde las 22 hasta las 5.: permitirá al usuario, dentro del lapso de una hora, poder usar el mismo pasaje para tomar más de un micro. La medida tiene por objetivo ser un paliativo para aquellas personas que toman dos colectivos para realizar diferentes tareas, por ejemplo, laborales o escolares.: desde el 2017 rige el boleto gratuito a todos los estudiantes primarios y secundarios de la ciudad.: es el único medio de pago del transporte urbano de la capital entrerriana. Además de los beneficios locales (BEGU, Universitario, Obrero y Jubilado), este sistema brinda descuento del 55% sobre la tarifa plana a beneficiarios de Tarifa Social Federal.Como ya se indicó, nuevamente comenzará a funcionar el sistema "¿Cuándo Llega?", aplicación para dispositivos móviles con sistema Android e IOS. La app permite a los usuarios del transporte público de pasajeros saber cuánto tardará el colectivo en llegar a la parada donde se encuentren.Una vez descargada la aplicación en el celular, se puede realizar la búsqueda por Línea o por Parada y el sistema consultará el detalle de la misma. En todos los casos, la aplicación informará acerca del tiempo que tardará el colectivo en llegar a la parada. ¿Cuándo llega? brinda la opción de indicar paradas como "favoritas"; en este caso, el usuario directamente la elige y así recibe la información solicitada.La aplicación también tiene una opción de búsqueda denominada Paradas Cercanas, la que brinda información sobre todas las paradas próximas a la posición georeferencial en la que se encuentra en ese momento el teléfono celular. Si se ingresa a través de una PC, se podrá solicitar la información mediante el código de parada; o bien cargar la calle por dónde pasa el colectivo, la intersección y la Línea por la que se quiere consultar, para obtener así el código de la parada. Luego, con un nuevo click en ¿Cuándo Llega?, la aplicación indicará el tiempo de espera.