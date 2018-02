Niño autista le pidió a Macri que inste a supermercados a donar alimentos

Santino Guglieri le escribió una carta al presidente Mauricio Macri en la que le solicita que impulse una ley, como ya rige en Francia, que obligue a los supermercados a donar los alimentos que sobran a las personas en situación de calle.



Santino lee desde los seis años, tres años después de haber sido diagnosticado con Trastorno Espectro Autista (TEA). Tiene 12 años y ya fue galardonado dos veces en el concurso literario de la Biblioteca Popular del Paraná.



A continuación, la carta textual:



"Querido Presidente:

Sé que esta carta sola no logrará nada. Pero si creo que esta carta puede inspirar a la gente. Por lo menos debo tratar de inspirar a la gente.

Hace un tiempo Francia aprobó una ley que fuerza a los supermercados a donar la comida que sobra, siendo multados si no lo hacen. Esa ley no existe en Argentina y quiero que lo haga.



¿No se supone que esto es un país civilizado? ¿En qué tipo de país civilizado hay gente con comida de sobra mientras otra muere de hambre en las calles?



¿No se supone que el gobierno debe ayudar a los ciudadanos? ¿No son la gente pobre ciudadanos aunque sean pobres?



Al parecer seis millones de personas pasan hambre en este país; una ley así podría ayudarlas mucho.



Atte



Santino Guglieri". Sobre la ley que rige en Francia Santino quiere que en Argentina se replique una legislación que rige en Francia desde 2015. La regulación aprobada por el parlamento francés prohíbe a los supermercados tirar alimentos con fechas de vencimiento inminentes.



También hace ilegal la práctica usada por algunas cadenas de estropear deliberadamente con lejía los alimentos que tiran para impedir que sean extraídos de los contenedores de basura.



Los supermercados tienen deben identificar a qué organización de caridad donarán sus alimentos con fechas no vencidas y aún comestibles. (La Nación)