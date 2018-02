Todos los sábados habrá funciones teatrales en la Casa de la Cultura

A través de la Casa de la Cultura, la Secretaría de Turismo y Cultura de Entre Ríos, pone a disposición del público paranaense la posibilidad de disfrutar de funciones teatrales al aire libre en el histórico patio de la Casa. El ciclo comenzará el próximo sábado 10 de febrero a las 21hs con Variette de Circo de Verano. La iniciativa está pensada para toda la familia.



Con el objetivo de hacer circular el teatro de nuestra región como bien cultural y hacerlo accesible a todos los entrerrianos, se programaron cuatro funciones gratuitas que además podrán disfrutarse al aire libre en el patio de la casona de calle 9 de Julio y Carbó, en Paraná. En caso de lluvia, la actividad no se suspende.



En relación a la programación de este y otros ciclos artísticos en los centros culturales provinciales, la Secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard, remarcó que "este es el inicio de una serie de actividades que queremos desarrollar durante el año. Creemos que es muy importante generar propuestas culturales que incentiven el encuentro en espacios públicos y, sobre todo, propongan el disfrute de expresiones culturales. Nosotros trabajamos para la gente, con los artistas, pero prioritariamente para que cualquier entrerriano o entrerriana pueda acceder a las expresiones del arte", remarcó. Programación Sábado 10 de febrero /21hs/ Variette de circo de Verano



Payasos, malabaristas, acróbatas aéreas y músicos abordaran la pista con sus habilidades, elocuencias e increíbles destrezas para divertir a todo el público y pasar un buen rato en familia o entre amigos. Con Micaela Emili, Nahuel Rulo Pisani, Nahuel Valiente y Julieta Zalazar.



Sábado 17 de febrero/ 21hs/ Litoral Stand Up Comedy



Es un grupo de comediantes que trabaja desde 2014 con más de cien funciones en Paraná, Concordia, Federación, Chajarí, Hasemkamp, Viale y Santa Fé. Además organiza talleres y presentaciones de espectáculos con artistas de larga trayectoria en la materia. En junio 2017 organizó el primer Festival de Stand Up del Litoral con artistas de Paraná, Santa Fe, Rosario y Buenos Aires.



Sábado 24 de febrero/ 21hs/ YouKali. Un recital de canciones de cabaret



Musical-Teatro. Como un cadáver exquisito de paisajes y lenguas la puesta propone un montaje de pasado presente y futuro donde la prostituta, el mendigo, el rufián y el policía emergen denunciando las miserias de un mundo que sigue girando en torno al dinero. De la mano de la cantante María Sol Bennasar y la pianista Patricia Gandini, con puesta en escena de Yerutí García Arocena y Julieta López en fotografía y video



Sábado 3 de marzo /21hs/ Frutas de estación



Inspirado en los antiguos espectáculos de variedades de principio del siglo pasado, FRUTAS DE ESTACION es una invitación a ser parte del mágico encuentro entre teatro, música, poesía y danza. El espectáculo, gira en torno a los temas que rondan la existencia humana, el amor, la espera, el deseo... actrices y músicos dialogan, juegan, aman, odian, poetizan, bailan, te cuentan historias encontradas en la calle y se visten de gala para hacerte reír, emocionar, enamorar y pensar. Actrices: Paula Righelato ? Luciana Obaid Músicos: Martin Soto ? Emiliana Cozzi Danza: Vitoria Roldán. Técnica: Ricardo Montiel Di Menza Dirección General: M.E.Neme.