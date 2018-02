El policía herido por cazadores "está muy delicado": Detalles del parte médico

Policiales Cazadores furtivos hirieron de un escopetazo a un policía de Abigeato

Cazadores que se encontraban en un campo, hirieron con un disparo de arma de fuego al policía Martín López, perteneciente a la división Delitos Rurales. El hecho ocurrió en campos ubicados al sur de Santa Elena, durante un procedimiento llevado adelante por la división a la cual representa y que había sido denunciado por el propietario del campo, según confirmó Elonce.com.En primer término, López fue atendido en el hospital de esa ciudad. Pasadas las 21, en el helicóptero de la policía de Entre Ríos, lo trasladaron al hospital San Martín de Paraná, donde permanece internado.Según el parte médico emitido anoche, el suboficial López, presentaba lesiones en toda la extensión del estómago que fue suturado y en el bazo que pese a las complicaciones los médicos no lo retiraron y lo pudieron mantener. Además, el paciente sufrió lesiones en varias partes de los intestinos que debieron ser retiradas y fueron unidos en varias partes, dijo el médico. Además, hay lesiones en el colon."El paciente está muy delicado y ha perdido mucha sangre. Se encuentra en terapia y no descartamos volver a intervenirlo debido a las anastomosis practicadas. Sacamos mucho intestino delgado y volvimos a unir. Fue una intervención", resumieron.Cabe señalar que la cirugía de abdomen practicada durante más de tres horas, se constataron múltiples lesiones en intestino delgado, colon, bazo y estómago. López se encuentra internado en Unidad Terapia Intensiva, su estado es muy grave, permanece cedado y con Asistencia respiratoria mecánica."Las lesiones ocasionadas por escopetazos son complicadas y siempre puede aparecer alguna complicación, y más en este caso, donde parece que el tiro fue a corta distancia, porque si no los perdigones se desparraman", dijeron los médicos anoche tras la intervención, a los familiares del suboficial López.Según pudo saber Elonce.com, el arma que habría herido al suboficial López sería una escopeta Calibre 16, lo que explicaría las múltiples lesiones que ocasionaron los perdigonazos en el cuerpo del policía de Delitos Rurales.Piden dadores de sangre para el suboficial de policía Sergio Martín López quien fue herido con un escopetazo la tarde de este jueves en un campo ubicado al sur de Santa Elena, departamento La Paz.El efectivo pertenece a la División Delitos Rurales y estaba realizando un procedimiento, cuando fue atacado presuntamente por un cazador furtivo y recibió. Quienes puedan donar, deben concurrir al hospital San Martín (calle Perón 450, Paraná) o comunicarse al 0343 423-4545.