Prepararse para la facultad: ofrecen cursos para rendir el ingreso

Las inscripciones son en marzo

Preparatoria Master está ubicada en calle Belgrano 664, de Paraná. Por informes, martes miércoles y jueves por la tarde, de 16 a 20, Teléfono 4365105

Romina Molina, coordinadora de los cursos en Master Preparatoria, contó aue "desde hace 15 años", preparan alumnos que cursan el último año del secundario, "para la nueva etapa de la facultad".Mencionó que"Ofrecemos una propuesta para que se puedan preparar tanto académicamente como metodológicamente, y en cuánto a hábitos de estudio.", puso relevancia.Recordó que "si el chico no aprueba el examen de ingreso, no puede cursar las principales materias de primer año de la facultad. Si bien se habla en la facultad de exámenes no eliminatorios, son obstructivos. Es importante que las familias los acompañen a los estudiantes, en esta primera etapa, de buscar información, de decidirse vocacionalmente".La preparatoria que ofrece Master, "Se llevan adelante charlas informativas a las que concurren las familias. "Estaremos ayudándolos junto a sus familias, en este proceso de decidir y buscar la mejor propuesta para aprobar ese ingreso universitario", afirmó.Preparatoria Master ofrece promociones. "Si hay alumnos que ya están cursando, y trae a un compañero, se les hace descuentos a los dos", destacó.Molina volvió a insistir en la importancia de incorporar técnicas de estudios para la facultad. "Los acompañamos en el proceso de diseñar estrategias de estudio y hábitos de estudios distintos. No se trata de estar entre 8 y diez horas frente a un libro sino de administrar el tiempo", dijo.Además, acompañan al alumno en el proceso de inscripción que, "como para ellos es todo nuevo, genera incertidumbre. Al estar acompañados de profesionales que están en conocimiento de lo que es el ingreso, se sienten más tranquilos y aseguramos que la permanencia dentro de la facultad, sea permanente".