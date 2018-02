La suba del dólar impacta "directamente" en la venta de productos electrónicos

Los mercados financieros no terminan de acomodarse en las últimas jornadas y la inestabilidad de los indicadores influye en otras variables, como la del tipo de cambio. Es por eso que el dólar subió y está muy cerca de los $20. En Paraná, ya se vende a $20,15.En el rubro informática, donde generalmente se manejan productos importados o ensamblados, esta suba impacta directamente.Armando Brumatti, explicó aque "el dólar es la moneda que sirve para ponerle el precio a los productos. En nuestros registros la base del precio es el dólar, desde hace mucho tiempo".En ese sentido, indicó que "estamos informando los precios en pesos, pero cuando hacemos presupuestos de decisión no inmediata, estipulamos una moneda para actualizar. De acuerdo a la cotización del dólar del día, en general cuando la diferencia es muy tenue, no se ajusta. Pero si ocurren subas como la de los últimos meses, que fueron importantes, actualizamos los precios al momento de la compra".También se refirió a la inflación y manifestó que "en el año anterior superó al dólar, por lo que éste se retrasó un poco. Estos últimos ajustes casi que están recién compensando la diferencia inflacionaria que hubo. Desde noviembre a la actualidad, el aumento fue de alrededor del 15%"."Lo que ocurre en nuestro rubro es que está recuperando lo que no aumentó en los meses anteriores, comparado con otro tipo de productos. No obstante, hay algunos productos de fabricación nacional que sí se van actualizando en pesos sin seguir la evolución del dólar", agregó.