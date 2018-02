Durante la tarde, se registraron dos incendios en una zona de la ciudad

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

Bomberos Zapadores y Voluntarios trabajaron durante todo el día para apagar varios incendios que se generaron en zona de montes.



Al respecto, Lucio Yedro, explicó a Elonce TV que "en horas del mediodía, tres unidades trabajaron en el lugar, se logró apagar el incendio, se priorizó el perímetro de las viviendas. Se ingresó en forma peatonal al monte, con mochilas forestales y todos los elementos que tenemos".



Ahora esperan las pericias para determinar qué originó el incendio. No obstante, dijo que "comenzó en la zona de la planta potabilizadora, donde hay una especie de basural, sobre calles Etcheverría y Rondeau".



Aseguró que "los pastizales eran muy altos, la maleza también, hubo viviendas que corrieron peligro. No hay que lamentar daños materiales ni personas heridas".



Luego, pasadas las 16, recibieron el aviso de que nuevamente había incendios en la zona.



En ese sentido, recordó que "no se pueden realizar quemas de pastizales, de montes. Son muy altas las temperaturas, el pasto está seco y puede ser que se haya originado de forma accidental". Elonce.com