El fin de semana de carnaval llega una nueva edición de Sabores del Litoral

Para el fin de semana largo de Carnaval, la ciudad de Paraná se prepara con diferentes propuestas. Una de ellas es la Feria de Turismo y Gastronomía que se realizará desde el 10 al 12 de febrero.Su presentación oficial será el próximo jueves 8 en Casa de la Costa, a partir de las 10.30. Allí, se brindarán detalles sobre el espacio en el que se encontrarán diferentes propuestas, como mercado de compras, patio cervecero y gastronómico, escenario principal con música, restaurantes, sorteos y premios.Los medios que deseen acreditarse para "Sabores del Litoral 2018" deberán completar el siguiente formulario digital https://goo.gl/96xQh9 Fecha límite de recepción jueves 8 de febrero 11hs.Patio de comidas- Málaga By César Gustavo Moro- Nicassia Bar & Grill- Foodtruck "Algo con Carmela" (Rosario)- Foodtruck "Chips House" (Paraná)- Foodtruck "El Milanga" (Córdoba)- Orele "Comida Mexicana"- Don Joaquín Pizza a la chapa- Cocina de Puerto Sánchez- Il Panino by Mirta Y Ramon Scialocomo- Gran Japón- Bar de helados de Yo Heladerías Paraná- 3100 Gastronomía Regional by Romina Acevedo, Fabricio Schroeder y Quique Molina- Maestro del Fuego by Chano Lisandro María (asado con cuero)- Luis Alberto Argentaco "Tacos de río"Cervezas Artesanales- Cerveza artesanal Brewmaster (Bs. As.)- Tau cerveza artesanal (Hasenkamp)- Cerveza Artesanal Flora (Paraná)- Cerveza Palo y hueso (Santa Fe)- Cerveza Dorf (Paraná)- Cerveza Lester (Paraná)- Beer Truck 41 (Bs. As.)Paseo de atractivos turísticos- Empatur Paraná- Turismo Municipalidad De Paraná- Secretaría de Turismo- El Paraná y sus Aldeas- Paraná hacia el mundo- ClarínCocina en vivoClases y degustacionesSÁBADO 10- Lisandro Chano María "Maestro del Fuego" (Asado con Cuero)- Especial cheff invitado, cocinará y compartirá en vivo un plato especial de carne de cerdoDOMINGO 11- Lisandro CHANO María "Maestro del Fuego" (Asado con Cuero)- Clase de despinado, variedades de pescados de nuestro río (Puerto Sánchez)- Clase de coctelería Matias Visconti (Cantinero entrerriano)LUNES 12- Lisandro Chano María "Maestro del Fuego" (Asado con Cuero)- Exhibición y degustación de Cordero a la Estaca.Bodegas- Los Aromitos- Los Teros- Cimeon- María y YereEntradas-Entrada general $100 pesos.-Jubilados $50 pesos.-Menores hasta 12 años sin cargo.