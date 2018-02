Encarecido pedido de una joven para que la obra social le reconozca una prótesis

y un accidente de moto le cambió la vida:y ahora lucha para que la obra social le reconozcaque le devolvería, al menos en parte, su vida normal."Yo iba en moto y un borracho me chocó.. me barrió la rodilla, me quebró la tibia y el peroné, y tuvieron que amputarme la pierna. Tuve que aprender a caminar con muletas y", contó la joven al programaque se emite porSe trata de una prótesis alemana de alta calidad que le permitiría recuperar su vida normal."El traumatólogo que la atiende nos recetó esa prótesis, porque si bien hay otras más económicas, esas le causarán, en el corto plazo, problemas de cadera y de columna, por el peso que deberá soportar su rodilla", explicó, Julia, mamá de la joven cuya pierna fue amputada tras un accidente de moto.Erika estudiaba Ciencias Económicas y anteimploró:El padre la joven, Cristian, está afiliado a la obra social de UTA ya que trabaja para una empresa de transporte. Según lo que comentó a, habló con el secretario general del sindicato, Juan Carlos"Tenemos la esperanza de que mi hija vuelva a hacer una vida normal. Estamos a la espera de una solución para poder conseguir la prótesis para mi hija, porque tiene 20 años y tiene que seguir estudiando y trabajando", reanimó. El accidente de tránsito se registró el pasado 2 de diciembre en la intersección de calles Laprida y Mendoza, de Paraná . Erika se trasladaba en una motocicleta Guerrero 110cc cuando fue embestida por un automóvil Ford Focus al mando de un hombre de 53 años.. Estuvo detenido por al menos dos días y le secuestraron el vehículo y su licencia de conducir."Le arruinó la vida, y siento pena por ese hombre porque", apuntó el padre de la joven. Según indicaron, un abogado lleva adelante una demanda civil en su contra.Finalmente, la familia agradeció a todos los que los apoyaron tanto económicamente, como desde lo afectivo, para sobrellevar este difícil trance.