Alegría, ritmo y color en los corsos de Paraná

Paraná Las comparsas deslumbraron en la primera noche de los corsos de la ciudad

Voces carnestolendas

Desde la organización de Cultura municipal se destacó que todo se cumplió con normalidad y mucho público en la primera jornada acompañando desde las tribunas del Corsódromo del Puerto Nuevo.Este sábado, las distintas comparsas y batucadas animaron los Carnavales Paranaenses 2018 en la noche del sábado, primera de las dos jornadas, ya que este domingo se desarrollará la segunda con el desfile de las exponentes de Hasenkamp: Malibú y Marumbá.Desde la organización de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad se destacó que la velada no tuvo inconvenientes en el Corsódromo ubicado en el Puerto Nuevo, desde la Sala Mayo hasta la Plaza de las Colectividades, se respetaron los horarios y el acceso y desconcentración del público asistente fue el correcto. Con un precio módico de entradas de 50 pesos los vecinos acudieron en gran número para ver desfilara los grupos carnestolendos locales que además cumplió con las premisas de no usar espuma y fuegos de artificio sonoro.Una a una, las distintas agrupaciones -muchas de ellas provenientes de características barriadas de la capital provincial- fueron mostrando sus ritmos, colorido y alegría al danzar ante la multitud por el Corsódromo.Rita Riso, desde Cultura destacó "el orden con que se está desarrollando, con la participación de todas las comparsas, sin baches entre ellas y ante más de 10.000 personas que están disfrutando de este carnaval, con la atención de las cantinas y en una noche en la que el tiempo ayudó".También le dio relevancia al acompañamiento que viene desarrollando el municipio a los carnavales y que cada vez se vea mayor despliegue en los trajes y en la música de los grupos: "Muchos de ellos han mejorado notablemente, con mucha inversión y en esto reconozco que el año pasado le dimos un empujoncito a las comparsas y hoy se observa esa superación, con la puesta desde la Municipalidad de un sonido muy bueno y con conducción desde el escenario, hace que este año el público esté respondiendo aún en mayor medida".En la noche del sábado se vivió el paso de unos 800 participantes, entre pasistas, integrantes de batucadas y baterías que le dieron todo el esplendor a la velada.Para este domingo, con Malibú y Marumbá sumándose al desfile de las locales, el espectáculo resulta más que prometedor. En ese sentido, Rita Riso recomendó acudir un poco más temprano, desde las 19 estarán en venta las entradas, a las 21 arrancará el desfile.Pidió que la gente respete lo que le indica el personal de Tránsito y Seguridad porque el operativo "está organizado en función del mejor fluido de los accesos". Aclaró que la gente puede ocupar las tribunas o acercarse con sillones, reposeras, heladeritas a disfrutar de la fiesta del Rey Momo.Las comparsas que participan de Paraná son Fantasía, Estrella del Este, Brinquedo Do Samba, Salgueiro, X Mmarí, El sol sale para todos, Emperatriz y Los Escultores del Arte, integrantes -en su mayoría niños- de la biblioteca Laura Vicuña de barrio Toma Nueva. También hace su pasada La Banda Infanto Juvenil y desfila la Batería NN, de San Benito.Distintas agrupaciones contaron detalles de su formación, historia y motivos que representan en esta edición 2018 de los Carnavales.Emperatriz: "Provenimos del barrio Pagani, con alrededor de 85 integrantes. En esta oportunidad estamos representando a África. El trabajo comenzó a principios del año pasado, con los trajes y la coreografía se fue armando a lo largo del año. La parte de la batucada es muy buena, con una batería potente. Es nuestro tercer año y luego de esta presentación, vamos a desfilar en Córdoba, localidades del interior de la provincia y en Santa Fe también", contaron Lucas Caraballo y Anahí Armando.Bateria NN: Con 50 integrantes llegaron desde San Benito para mostrar su ritmo en Paraná: "Nos formamos hace un año, con gente de otras localidades como de Colonia Avellaneda. Somos batería porque hacemos samba-enredo, que es proveniente de Brasil y es algo distinto a lo que es batucada. No contamos con pasistas, somos un cuerpo de músicos" contó Rocío Gastaldi. El fin de semana que viene se presentarán en los corsos de San Benito.X Mmarí: Este año presenta la unión de lo que fue Batucada Imperial a la comparsa X Mmarí: "Somos 20 integrantes en batucada, la mitad proveniente de Imperial nos unimos a X Mmarí y a esto le sumamos unos 60 pasistas. Representamos a la vida alrededor del Casino, con trajes y carrozas alusivas". La formación se lució a su paso por el despliegue de sus trajes que realmente mostraron mucho brillo y originalidad.