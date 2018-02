Paraná, con buenas expectativas para febrero: las propuestas para disfrutar

Qué propuestas se preparan para febrero

El secretario de Turismo municipal, Marcelo Quiroga informó que enero cerró en Paraná con un 51 % de ocupación hotelera, casi 47 mil visitantes en la ciudad, con un gasto que han efectuado en Paraná, de aproximadamente 92 millones de pesos.Quiroga mencionó que cordobeses, bonaerenses (del norte de la provincia), mendocinos y muchísimos santafesinos, han visitado Paraná.Destacó que "si bien hay muchos que llegan a Paraná de paso hacia la Costa del Uruguay, también hay quiénes se quedan más de un día en la ciudad. El turismo `golondrina` que hacía noche en Paraná para seguir camino a los países de Uruguay o Brasil, hace un tiempo, ha cambiado: hoy se quedan acá, un día o un día y medio".Entre las propuestas para febrero, dmencionó los corsos que se vivirán en la Costanera de la ciudad, los días 3 y 4 de febrero; además de Sabores Litoral, del 10 al 12 de febrero, "que tendrá este año, una renovada propuesta en cuanto a espectáculos, cantidad de gastronómicos, en relación a la oferta de cervezas artesanales y vitivinicultores entrerrianos, shows para los más chicos (cine, payasos), con entrada de 100 pesos para mayores y menores gratis; los jubilados tendrán un 50 % de descuento".Asimismo informó sobre "la presencia en Paraná, de Marcelo Mouras, de Virus, en un recital a todo ritmo (en el marco de Sabores del Litoral); además de la presencia de bandas locales en el escenario".Para el fin de semana largo de Carnaval, la ciudad de Paraná se prepara con diferentes propuestas. Una de ellas es la Feria de Turismo y Gastronomía que se realizará desde el 10 al 12 de febrero.Su presentación oficial será el próximo martes 6 en Casa de la Costa, a partir de las 10.30. Allí, se brindarán detalles sobre el espacio en el que se encontrarán diferentes propuestas, como mercado de compras, patio cervecero y gastronómico, escenario principal con música, restaurantes, sorteos y premios. Los medios que deseen acreditarse para "Sabores del Litoral 2018" deberán completar el siguiente formulario digital https://goo.gl/96xQh9 Fecha límite de recepción jueves 8 de febrero 11hs.- Málaga By César Gustavo Moro- Nicassia Bar & Grill- Foodtruck "Algo con Carmela" (Rosario)- Foodtruck "Chips House" (Paraná)- Foodtruck "El Milanga" (Córdoba)- Orele "Comida Mexicana"- Don Joaquín Pizza a la chapa- Cocina de Puerto Sánchez- Il Panino by Mirta Y Ramon Scialocomo- Gran Japón- Bar de helados de Yo Heladerías Paraná- 3100 Gastronomía Regional by Romina Acevedo, Fabricio Schroeder y Quique Molina- Maestro del Fuego by Chano Lisandro María (asado con cuero)- Luis Alberto Argentaco "Tacos de río"- Cerveza artesanal Brewmaster (Bs. As.)- Tau cerveza artesanal (Hasenkamp)- Cerveza Artesanal Flora (Paraná)- Cerveza Palo y hueso (Santa Fe)- Cerveza Dorf (Paraná)- Cerveza Lester (Paraná)- Beer Truck 41 (Bs. As.)- Empatur Paraná- Turismo Municipalidad De Paraná- Secretaría de Turismo- El Paraná y sus Aldeas- Paraná hacia el mundo- ClarínCocina en vivoClases y degustacionesSÁBADO 10- Lisandro Chano María "Maestro del Fuego" (Asado con Cuero)- Especial cheff invitado, cocinará y compartirá en vivo un plato especial de carne de cerdoDOMINGO 11- Lisandro CHANO María "Maestro del Fuego" (Asado con Cuero)- Clase de despinado, variedades de pescados de nuestro río (Puerto Sánchez)- Clase de coctelería Matias Visconti (Cantinero entrerriano)LUNES 12- Lisandro Chano María "Maestro del Fuego" (Asado con Cuero)- Exhibición y degustación de Cordero a la Estaca.Bodegas- Los Aromitos- Los Teros- Cimeon- María y YereEntradas-Entrada general $100 pesos.-Jubilados $50 pesos.-Menores hasta 12 años sin cargo.