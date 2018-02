Gran incendio en zona de cañaverales: El fuego se expandió por cinco cuadras

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Un incendio se produjo en los cañaverales ubicados en zona del arroyo La Santiagueña, en barrio Macarone. Estiman que se expandió por alrededor de cinco cuadras.



Hernán Méndez, representante de Bomberos Voluntarios, explicó a Elonce TV que "aún no se ha determinado cómo se originó el fuego. Puede haber sido por quema de basura o cualquier otro elemento. La situación de sequía que estamos viviendo no ayuda en estos casos".



Los cañaverales tienen alrededor de ocho metros y como la vegetación del lugar es abundante, "es más fácil que se expanda. Por la característica que tiene la caña, se torna más difícil de controlar", dijo.



En ese sentido, los bomberos piden prevenir este tipo de situaciones, evitar la quema de cualquier elemento porque "el clima no es beneficioso". Elonce.com