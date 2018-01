Mujer en situación de calle pide trabajo y un lugar para vivir

Delfina tiene 40 años y vive en el Monumento a la Memoria, ubicado en la plaza Sáenz Peña. Desde hace algunos meses está en situación de calle y pide a la gente que la ayude porque necesita un lugar para vivir y un trabajo.En diálogo con, explicó que "cuido coches, los lavo y a mis cosas las guardo para que no me las roben. Trabajo todo el día y a veces no descanso bien, entonces cuando logro dormir es muy profundo. Eso lleva a que, por ejemplo, me roben algunas pertenencias".En ese sentido, remarcó que "una vecina siempre me ayuda, me trae ropa. Tengo a mi mamá con la que hace rato no hablo, pero solo quiero que pase y vea cómo estoy. Tengo una hija de 14 años y el papá me ayuda mucho, me llama, me da algo. No molesto a nadie, pero necesito un lugar para vivir. La peleo sola".Si bien no tiene contacto con su hija, asegura que sabe que "está bien" porque el papá de la adolescente le avisa.Explicó que cobra una pensión y luego trabaja haciendo changas: corta el pasto, hace limpieza de jardín y trabajos de albañilería. "Me gustaría dejar la calle pero si no la puedo dejar seguiré peleando sola, porque no me da vergüenza, estoy orgullosa. He pedido ayuda en albergues pero no tienen lugar, hay solo para los hombres. La Casa de la Mujer es solo para violencia de género. No existe una contención", señaló.Quien desee ayudarla, puede acercase a la plaza o llamarla al teléfono 156211531.