La nueva línea Área Metropolitana comienza a funcionar este jueves

Desde este 1° de febrero comenzará a funcionar el servicio de transporte interurbano Paraná, Colonia Avellaneda y Sauce Montrull denominada Área Metropolitana. Las unidades unirán las tres localidades diariamente y se dispondrá el abono de la tarifa actual vigente en la capital entrerriana con la tarjeta SUBE.



La conformación de la línea fue establecida por el acuerdo firmado por el intendente de Paraná, Sergio Varisco, su par de Colonia Avellaneda, Edgardo Dellizotti, el presidente de la Junta de Gobierno de Sauce Montrull, Carlos Salas, y el titular de la Dirección General de Transporte de Entre Ríos, a cargo de Eduardo Mozetic a principios del mes de enero.



El sentido del Área Metropolitana, que ya tiene un dispositivo parecido que conecta Oro Verde, Paraná, San Benito y Colonia Avellaneda, es trabajar de manera mancomunada con las localidades lindantes a Paraná. Este acuerdo beneficia a todas las partes intervinientes y sobre todo a los habitantes de Sauce Montrull, que no contaban con un servicio de este tipo. Tarifa El boleto será abonado con SUBE y bajo las tarifas que rigen en Paraná

-Boleto Primario: $ 0,87

-Boleto Secundario $2,18

-Boleto Terciario y Universitario: $ 2,65

-Boleto Obrero: $ 5,70

-Boleto Jubilado: $ 2,47

-Boleto General: $ 8,75

-Boleto a Bordo: $ 10,60

-Descuento del 55% sobre la tarifa general

Jubilados y pensionados

Excombatientes de la Guerra de Malvinas

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo

Asignación por embarazo

Plan Progresar

Personal de Trabajo Doméstico

Argentina Trabaja y Ellas Hacen

Monotributo social

Pensiones no contributivas



El servicio

El servicio será prestado por la empresa ERSA Urbano con dos unidades modelo 2015 y 2016, siendo que podrá usarse vehículos auxiliares que actualmente están autorizados para la prestación suburbana. Para su identificación, las unidades llevarán de forma visible las siglas AM, además del lugar de origen y destino. En tanto que se aplicarán las tarifas y el sistema de descuento que se aplica en Paraná con la tarjeta SUBE. Recorridos El recorrido desde Paraná: Laprida, entre San Martín y Buenos Aires; Santa Fe; Alameda de la Federación; Colón; Avenida Ramírez; Almirante Brown; Circunvalación; José Hernández; Acceso Norte; ex Ruta 1; Convención Constituyente 2008; Miguel Yanez Martin; Teniente Giménez; Montórfano; Ruta Nacional N° 12; finalizando en Junta de Gobierno Sauce Montrull.

En tanto que desde Sauce Montrull se realizará por: Junta de Gobierno; Ruta Nacional N° 12; Ciudad de Chajari; General Ramírez; Teniente Giménez; Miguel Yáñez Martin; Convención Constituyente 2008; General Ramírez; Montórfano; Ciudad de Chajarí; Ruta Nacional N° 12; Ruta Nacional n° 168; Acceso Norte; José Hernández; Almirante Brown; Avenida Ramírez; La Paz y finalizando en Laprida, entre San Martín y Buenos Aires. Paradas habilitadas Paraná

Laprida, entre San Martín y Buenos Aires (Plaza Alvear)

Santa Fe, entre Laprida y México

Alameda de la Federación, entre Buenos Aires y San Martín

Colón y San Juan

Colón y La Rioja

Colón y Santa Cruz

Avenida Ramírez y Uruguay

Avenida Ramírez y Urquiza

Almirante Brown, entre Esquiú y Soler (Plaza Francisco Ramírez)

Almirante Brown y Sudamérica

Almirante Brown y Grito de Ascencio

Almirante Brown y Basavilbaso

Almirante Brown y Díaz Vélez

Almirante Brown y Rondeau

Almirante Brown y Roque Sáenz Peña

Almirante Brown y Facundo Quiroga

Almirante Brown y Departamento Federal

Almirante Brown y Provincia de Entre Ríos

Almirante Brown casi Circunvalación

Circunvalación y Gualeguay

Circunvalación y Don Bosco

Acceso Norte y Mogroviejo

Acceso Norte y Jorge Luis Borges

Acceso Norte y Londero

Acceso Norte casi Gobernador Héctor Maya

Acceso Norte y Tarnowsky (Parque Botánico y Vivero Municipal)



Colonia Avellaneda

Las garitas habituales establecidas sobre ex Ruta 1; Convención Constituyente 2008; Miguel Yanez Martin; Teniente Gimenez; Montorfano.



Sauce Montrull

Las paradas establecidas sobre la Ruta Nacional N°12 hasta la Junta de Gobierno. Horarios La frecuencia del servicio se hará en los siguientes horarios teniendo como referencia salida desde Sauce Montrull, pasa por Colonia Avellaneda, llega a Casa de Gobierno y viceversa.

05.30, 05.41, 06.21, 06.58 y 07.10

07.30, 07.42, 08.22, 09.02 y 09.14

09.30, 07.42, 10.22, 11.02 y 11.14

11.30, 11.42, 12.22, 13.02 y 13.14

13.30, 13.42, 14.22, 15.02 y 15.14

15.30, 15.42, 16.22, 17.02 y 17.14

17.30, 17.42, 18.22, 19.02 y 19.14

19.30, 19.42, 20.22, 21.02 y 21.14