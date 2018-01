En Puerto Sánchez toman medidas preventivas por la crecida del río

El municipio y de la Provincia realizan trabajos preventivos en la zona de Puerto Sánchez debido a la creciente del río, que este miércoles llegó a 4 metros en la capital entrerriana, es decir 70 centímetros por debajo del nivel de alerta.El director de Defensa Civil de Entre Ríos, Lautaro López, señaló aque "la idea es ponernos a disposición, teniendo en cuenta la altura que tiene hoy el río, de forma de ver las acciones preventivas para mitigar las consecuencias de una posible crecida".Por su parte, Jorge Diana, de Protección Civil de la comuna, expresó que "estamos trayendo broza como medida preventiva, porque es preferible estar preparados para algo que no nos va a suceder a que nos suceda algo y que no estemos preparados"."Trabajamos mancomunadamente con la provincia. La broza queda acumulada para rellenar las bolsas de contención o cubiertas en desuso, en caso de ser necesario para que actúen como terraplén", precisó.Por su parte, Mariana Ríos, de la Comisión Vecinal dijo que "estamos evaluando la situación y viendo los lugares más débiles que tenemos, como así también las viviendas en riesgo".Por ahora no se espera una gran creciente, pero "no podemos quedarnos con eso y que nos agarre descuidados. Estamos acostumbrados a afrontar las situaciones y es lo que estamos haciendo", completó.