Labran numerosas multas por no llevar colocados los cinturones de seguridad

En los controles vehiculares del Municipio, que por estos días se realizan por fuera de los bulevares, se verifica la documentación y el uso del cinturón o el casco, según sea el caso.La falta más común en los controles que realizan los agentes de la Dirección de Transporte de la Municipalidad es la no utilización de cinturón de seguridad.El secretario de Servicios Públicos, Ricardo Frank, dijo a que además de verificar que todos los integrantes del vehículo lleven colocado este dispositivo, se solicita la documentación de los vehículos y el carnet de conducir. En el caso de las motos, se controla la colocación el casco.Si el conductor no puede acreditar la propiedad del móvil o no tiene carnet, el personal oficial dispone el secuestro del motorizado.El funcionario indicó que en promedio se han retenido entre 160 y 170 automóviles durante los últimos dos meses. Sobre las motos, sostuvo que en lo que va de enero se secuestraron alrededor de 70.Los operativos comenzaron en el centro de la ciudad y, por estos días, se llevan adelante por fuera de los bulevares. En las próximas jornadas, se adelantó, las inspecciones continuarán en el interior de los barrios.Frank anunció que pronto también se agregarán controles de alcoholemia. En este sentido, indicó que los alcoholímetros fueron enviados a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para su calibración. Una vez que estén listos serán puestos a funcionar en las calles de ParanáPor otra parte, Frank, dijo aque esta semana será puesta en condiciones la balanza de cargas que posee el Municipio.La recuperación de este dispositivo permitirá efectivizar los controles a vehículos de gran porte. Hasta el momento, se han registrados excesos en el peso de los camiones en controles realizados tanto por Vialidad Nacional y Provincial como por la Dirección de Prevención Vial de la Policía de Entre Ríos.En paralelo, también se ha detectado tránsito pesado en vías donde está prohibida su circulación. Las infracciones de este tipo suelen ocurrir en arterias como Blas Parera o Don Bosco; dos avenidas que han sido ampliadas y reacondicionadas.El funcionario aseguró que en las últimas dos semanas se han secuestrados siete unidades por circular en lugares indebidos. La carga que transportan quienes violan la normativa va desde comestibles hasta broza.Otra de las infracciones que son cometidas con frecuencia es la falta de respeto por los horarios de carga y descarga. Particularmente, en los comercios de la zona céntrica. La norma indica que esas maniobras deben realizarse entre las 6 y las 9."Hasta el momento, hemos aplicado numerosas multas. Para el caso de los reincidentes se aplica el secuestro de vehículos" dijo Frank en relación a la situación mencionada.