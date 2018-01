Un hombre y su hijo perdieron todo tras el incendio de su vivienda

Un hombre perdió todas sus pertenencias tras generarse un incendio en su vivienda de barrio La Floresta. Ocurrió este lunes y, según se supo, un cortocircuito originó el fuego.Hugo Retamar, propietario de la casa, explicó aque "físicamente estoy bien, los vecinos me ayudaron. Vivo con un hijo y ahora no tenemos ni los elementos fundamentales. Necesito una heladera, una cocina, camas, ropa, pintura. Todo quedó destruido".Destacó la ayuda de sus vecinos y pidió a la población ayuda para conseguir parte de lo que perdió. "Sé que la gente es muy solidaria y espero tener la suerte de que me brinden algo para poder reconstruir algo. Empezamos a picar las paredes para sacar lo quemado", agregó.Quien pueda colaborar, acercarse a calle Cuba al final, a metros de Ituzaingó.