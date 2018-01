Denuncia que lo quisieron "coimear" para no retenerle la moto y cobrarle multa

Un hombre denunció que un policía intentó coimearlo para no hacerle una multa y retenerle la moto, que estaba en infracción.



En diálogo con Elonce TV, contó que "todo ocurrió el sábado alrededor de las 22.30 cuando circulaba por Avenida Zanni. En un momento, un policía salió de la banquina y se paró en la mitad de la calle para pedirme documentación. Como no la tenía, me dijo que me iba a retener la moto y también me iba a multar. Le pedí que me hagan la multa pero que no me lleven la moto, pero no fue así".



Fue entonces cuando, según denunció, el efectivo le propuso "pagar 900 pesos para no hacer la multa ni retener la moto". El hombre, sin decir nada, les dejó el rodado y se retiró.



"No me hicieron comprobante, no me hicieron multa ni me dieron ningún papel de la moto cuando me la retuvieron. Fui a la Comisaría 15 a hacer la denuncia, hablé con el comisario y nadie me dio respuestas", explicó.



Si bien asumió que estaba en falta y asegura que pagará la multa para retirar la moto, se quejó de la actitud del policía: "esto no tiene que ser así, siendo que están haciendo algo de ley. No se obra de esa manera, son de una fuerza pública. Es la primera vez que me pasa esto". Elonce.com