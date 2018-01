Fiestas clandestinas: Junta de Gobierno y Policía dicen que "no pueden actuar"

Tras el reclamo de vecinos de Sauce Montrull por las fiestasque exigen que "intervenga el presidente comunal. Demandamos que nos las habiliten, porque son fiestas electrónicas con música muy alto que duran 14 horas. Como vecino tengo que irme, porque es imposibles estar con la música a ese volumen esa cantidad de horas"Remarcó que "no es la primera ni la segunda o tercera fiesta que se realiza. Ya van un montón. El dueño dice que hace lo que él quiere. Estaría bueno que se haga un control porque se ven chicos muy menores. Hay una rotación de gente, por lo que circulan al menos 200 personas y se cobran entradas. Incluso anunciaban que ayer habría 8 disc jockey".Garín confirmó que radicaron "la denuncia en la Comisaría de Colonia Avellaneda. La Policía dice que no puede hacer nada. Por eso pedimos la intervención del jefe comunal", insistió.Sin embargo, el presidente de la Junta de Gobierno de Sauce Montrull, Carlos Salas, aseveró que "como Junta de Gobierno, no podemos clausurarlas". Asimismo, manifestó aque apoyan el reclamo de los vecinos, que han hecho la denuncia pero argumentó que no cuenta "con las herramientas" como para impedir que estos eventos se desarrollen en dicha localidad.Salas sostuvo que no están de acuerdo con estas fiestas y que conocen la quinta donde se desarrollan, aunque afirmó que no saben quién es el responsable.Mientras la Policía y las autoridades políticas señalan que no tienen competencia para actuar, Garín expresó que aguardan que algún fiscal tome cartas en el asunto.