La difícil lucha de Tobías: Su papá está sin trabajo y la familia necesita ayuda

Paraná Desesperado pedido de dadores de sangre para niño internado con leucemia

Tobías tiene 7 años, vive en Paraná y padece leucemia. Luego de cuatro años de tratamiento pasó a la etapa de cuidados paliativos, recibiendo atención para poder aliviar su sufrimiento y mejorar su calidad de vida. Si bien en una oportunidad recibió un trasplante de médula ósea cuyo donante fue uno de sus hermanos mayores, que hoy tiene 18 años, no pudo recuperarse y tuvo dos recaídas que lo afectaron severamente en su salud.Además de su delicado estado,. Cuando le sale alguna, pero en la actualidad, admite, no le resulta fácil conseguir algún empleo con el que tenga la posibilidad de ganarse el sustento."Tobías está en una situación muy delicada y pasando por un mal momento de su corta vida. Si alguien puede ayudarme con lo que sea, desde ya se lo agradezco, ya que", escribió el hombre en su muro de Facebook, y agregó: "Queremos recaudar fondos para el día más triste aún que se nos aproxima, y si quieren donar comestibles, artículos de limpieza, o pañales, todo será bienvenido. Desde ya millones de gracias y que Dios los bendiga".Víctor contó a diarioque viven con su hijo el día a día, ya que "no tiene cura", y confió: "Hace cuatro años que a Tobías le detectaron la enfermedad y desde entonces estamos en esta lucha por salvarle la vida, incluso con un trasplante de médula ósea que le hicieron, pero ahora ya avanzó mucho la enfermedad y solo le hacen cuidados paliativos. Como padres estamos destruidos".

Quien quiera ayudarlos y pueda acercarles mercadería o prendas de vestir para niños u otros elementos que les hacen falta, se puede contactar llamando al teléfono (0343) 154504786. Aquellas personas que deseen hacer alguna donación de dinero en efectivo, puede hacer un depósito o transferencia a la Caja de Ahorro N° 001004663351, del Banco de Entre Ríos, a nombre de María Luján Sosa, Alias: TANGO.LIMITE.LANA.

Con cada recaída lo llevan al hospital materno infantil San Roque, donde es atendido en la sala de Oncohematología y recibe transfusiones de sangre. En algunas ocasiones tiene que quedarse internado varios días, y el tratamiento con plaquetas lo ayuda a recuperar sus defensas para poder volver a su casa."A veces le ponen algún antibiótico cuando agarra fiebre", dijo su papá, quien instó además a las personas que puedan donar sangre a acercarse al Hospital, en calle La Paz 435, en la capital provincial.Para ser donante voluntario de sangre, hay que presentarse en el nosocomio con el documento de identidad de lunes a viernes de 7.30 a 10.30, o los sábados de 8 a 10. Cabe recordar que para esta instancia hay que tener un estado de salud general sano, tener entre 18 y 55 años y pesar más de 50 kilogramos. No es necesario ayunar, solo evitar lácteos y grasas.En esta época del año, en que mucha gente se va de vacaciones, se reduce la cantidad de donantes voluntarios y además de Tobías son muchos los niños que precisan de este generoso acto para poder estar mejor de salud, ya que como parte de su tratamiento necesitan a diario recibir sangre y plaquetas.