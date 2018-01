Vecinos de Sauce Montrull reclaman por una "seguidilla de fiestas clandestinas"

Foto 1/2 Foto 2/2

La última tuvo lugar este domingo desde las 5 de la mañana, en el kilómetro 454,7 de la ruta provincial N° 12, en un domicilio particular que no contaría con las autorizaciones correspondientes para este tipo de eventos.



"La Amazing Pool Party", según se la denominó a esta fiesta clandestina en Facebook, fue difundida en las redes sociales con una grilla de DJ, donde se solicitaba consultar la ubicación por privado. Desde las primeras horas del domingo a la misma concurrieron cientos de adolescentes y jóvenes.



Las anteriores habían tenido lugar el pasado 25 de diciembre y el 1 de enero, tras lo cual los vecinos decidieron agruparse y denunciar públicamente y ante las autoridades por este tipo de fiestas clandestinas.



Uno de los vecinos afectados aseguró que "es imposible poder descansar un fin de semana y menor poder organizar un encuentro en familia. Son 15 horas de música electrónica a alto volumen". Y agregó que "nos ha pasado que nos tenemos que ir a otro lado, reorganizarnos. Los niños y los adultos no se bancan semejante situación", expresó indignado.