Habrá cine gratuito al aire libre todos los domingos de febrero

En el marco del programa "No te aburras gurí", el Centro Cultural La Vieja Usina y el Instituto Audiovisual de Entre Ríos ponen a disposición del público paranaense la posibilidad de disfrutar de películas al aire libre en una gran pantalla inflable. El ciclo de cine comenzará el próximo domingo 4 de febrero a las 20 en el espacio público que ambos organismos comparten con el Centro Provincial de Convenciones en Gregoria Matorras 861 de la ciudad de Paraná.



La secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard, remarcó que "este es el inicio de una serie de actividades que queremos desarrollar durante el año. Creemos que es muy importante generar propuestas culturales que incentiven el encuentro en espacios públicos y, sobre todo, propongan el disfrute de expresiones culturales como el cine. Nosotros trabajamos para la gente, con los artistas, pero prioritariamente para que cualquier entrerriano o entrerriana pueda acceder al cine, a visitar un museo, a una obra de teatro u otras expresiones del arte", remarcó.



En ese sentido, indicó que también se inició esta semana un recorrido con el Cinemóvil del Instituto Audiovisual de Entre Ríos por las localidades de San Salvador, General Campos y Gualeguaychú, que continuará esta semana por otras localidades. Con el mismo propósito, las proyecciones se realizan en organismos públicos, en espacios a cielo abierto, para aprovechar el clima de la temporada veraniega ofreciendo películas nacionales con acceso libre y gratuito.



No se suspende por lluvia



En Paraná, las proyecciones dirigidas al público infantil continuarán durante todos los domingos de Febrero en el mismo lugar y a la misma hora, con acceso gratuito. Cabe destacar que, aunque se convoca al público para disfrutar de un encuentro al aire libre, aprovechando el clima de la temporada veraniega, no se suspenderá por lluvia. En ese caso, la actividad se realizará dentro de la sala Verónica Kuttel de La Vieja Usina.



El ciclo "No te aburras gurí" nació como el propósito poner al alcance de los niños y niñas de la provincia, propuestas culturales de calidad, donde se pongan en valor principios tales como la conciencia sobre el cuidado de la tierra, el trabajo en equipo, la solidaridad, el respeto y la identidad. Programación Domingo 4 de febrero: MOANA



Sinopsis: En el mundo antiguo de las islas del sur del Pacífico, Moana, una auténtica navegante, zarpa en busca de una isla legendaria. Forma equipo con su héroe, el semidiós Maui, para cruzar el océano en un viaje repleto de acción. En su viaje, encontrará enormes criaturas marinas, impresionantes submundos y tradiciones milenarias.



Domingo 11 de febrero: NOCTURNA



Sinopsis: ¿Qué es lo que hace a la noche tan misteriosa? ¿Qué nos hace dormir, soñar y despertar por la mañana con los ojos pegados, la boca seca y el pelo revuelto, con los pies fuera de la cama, el pijama por las rodillas y unas incontenibles ganas de hacer pis? ¿Acaso hay alguien en algún lugar, velando para que todo ocurra como tiene que ocurrir? Cierto es que Tim nunca se hizo estas preguntas, pero desde el momento en que, sentado sobre el tejado del orfanato abandonado, vio caer del cielo aquella pequeña y frágil estrella, empezó a darse cuenta de que algo no era como él imaginaba.



Domingo 18 de febrero: ROCK DOG, EL PODER DE LA MÚSICA



Sinopsis: Bodi es un Dogo del Tíbet que sueña con ser músico y cantar en una banda de Rock & Roll, pero vive en la montaña junto a su familia y está convencido de que nunca cumplirá su sueño. Todo cambia cuando una radio cae del cielo y escucha el consejo de un famoso músico.



Domingo 25 de febrero: CAÍDOS DEL MAPA



Sinopsis: Cuatro amigos que cursan séptimo deciden ratearse en el sótano de la escuela, para salvarse de La Foca, la insoportable maestra de Geografía. Pero Miriam, la "buchona" y "olfa" del grado, los descubre y amenaza con delatarlos si no la aceptan en el grupo y le permiten ser parte de la aventura. Mientras tanto, arriba, en la superficie de la escuela, La Foca y la Directora descubren la ausencia de los cinco chicos y avisan a los padres, que reaccionan revelando, ellos también, sus propios conflictos.