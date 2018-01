Lo que no puede faltar en el botiquín de las vacaciones

A la hora de emprender un viaje, sobre todo fuera del país, es importante hacer una consulta médica a los fines de disminuir a un mínimo la posibilidad de contraer una enfermedad infectocontagiosa o relacionada al lugar de destino.



Entre los consejos generales, se recomienda tener en cuenta el agua y alimentos a consumir, que deben ser seguros; además se deben prevenir picaduras, llevar la medicación habitual, contar con la prescripción de medicaciones preventivas y no olvidarnos de las vacunas, tanto obligatorias como recomendadas.



La farmacéutica Gladys Taverna, en diálogo con Elonce TV, indicó qué elementos debe tener un botiquín, para viajar seguros y enfrentar la emergencia. "Primero es necesario aclarar que el botiquín es para cubrir la primera necesidad. La idea es "no llevar una farmacia encima", dijo.



"Algodón, gasa, venda orillada (para cubrir el pie ante una torcedura, esguince), los `bajalengua` (para ver si el niño se tragó algo o bien para hacer un entablillado en un dedo), apósitos, tela adhesiva, alcohol para quién auxilia, el que luego se va a poner guantes", comenzó detallando.



Además, recomendó llevar "solución fisiológica (para limpiar si entró algún insecto en el ojo, o limpiar una herida), agua oxigenada, Iodopovidona (antiséptico). Agregar una pinza de depilar, tijera y termómetro".



En este botiquín "no voy a poner medicamentos", dijo.



"En un lugar más fresco del auto, pondremos los medicamentos, repelente de insectos, antialérgicos. Si se sabe que es alérgico, un corticoide, protector solar y gel refrescante o post solar, agregando un protector solar para los labios", mencionó la farmacéutica.



Aconsejó llevar además "pastillas de carbón, antiespasmódico, analgésico y agua dulce para hidratar, limpiar".



"Si los viajeros necesitan algo más, se debe concurrir a un médico. Nunca se debe llevar antibióticos o antivirósicos", expresó Taverna.

No debe falta "anteojos de sol, sombrero?y a disfrutar de las vacaciones", remató. Elonce.com.