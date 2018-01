Establecieron operativo de seguridad por el inicio del Torneo Federal C

El Torneo Federal C, organizado y fiscalizado por el Consejo Federal de Fútbol dependiente de la AFA, comienza este fin de semana.



En esta primera etapa, nuclea a equipos de la Liga Paranaense de Fútbol (Sportivo Urquiza e Instituto) y de la liga de Paraná Campaña (Independiente de Hernandarias y Unión Agrarios Cerrito), que se enfrentarán, respectivamente, con equipos de Nogoyá, Diamante y La Paz.



Desde el Área de Seguridad y Análisis en Eventos Deportivos, establecieron condiciones de seguridad en los estadios.



En ese sentido, los eventos desarrollados con equipos de la ciudad de Paraná se disputarán sin público visitante, solamente con autoridades protocolares en un número no mayor a 30 personas. En tanto, en los partidos de los equipos de Paraná Campaña, entre sí o con equipos de otras ligas (excepto L.P.F.), la recepción de público visitante quedará sujeta a la solicitud de los respectivos presidentes y la aprobación final de la autoridad policial.



Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que las puertas del estadio abren al público dos horas antes del inicio del partido.



No se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas, equipos de mates, sillones y todo elemento que pueda ser arrojado o constituya una posible agresión a terceros. No se podrán vender bebidas alcohólicas en el interior del estadio, como así tampoco la entrega de envases o vasos de vidrios.



Además, está prohibido el ingreso de elementos de pirotecnia (lumínico o sonoro), bombas de humo, bengalas, entre otros.