El 8 de marzo se realizará un nuevo Paro Internacional de Mujeres

La asamblea de mujeres, lesbianas travestis y trans de Paraná convocó "a todas las que quieran ser parte del Paro Internacional del 8M", a participar del primer encuentro organizativo que se realizará el jueves 1º de febrero a partir de las 19:30 en la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), ubicada en calle Libertad 170.



En ese encuentro se empezarán a definir las acciones que se realizarán ese día en la capital entrerriana. "En Europa y algunos países de Latinoamérica se está pensando en un paro total de actividades. Es decir, no solo no concurrir a los trabajos, sino no hacer nada, no concurrir a espacios públicos", comentó María Elena Ale en declaraciones a Radio Barriletes.



Recordó que en el Paro de 2017, en Paraná se organizaron las acciones junto a distintos sindicatos. Pero señaló que no se hizo un paro total, sino asambleas en los lugares de trabajo.



Subrayó el objetivo de "reivindicar este día como un día de lucha y conmemorar a nuestras mártires. El neoliberalismo y algunos sectores de poder invisibilizan esta fecha y sólo regalan una florcita. Eso nos duele mucho porque es un día de reivindicación por las muertes que han ocurrido por las luchas en el ámbito laboral", lamentó.



En declaraciones a esta Agencia, Ale comentó que en 2017 el 8M se desarrolló en más de 70 países del mundo, y que para este 2018 se espera que se superen las 130 naciones participantes. Incluso informó que "este año van a participar países árabes, que es donde más opresión hay sobre los cuerpos y las decisiones de las mujeres".



La Asamblea reúne a mujeres en sindicatos, organizaciones feministas, organizaciones políticas, estudiantiles y movimientos sociales, quienes remarcaron que este 8 de marzo, Día Internacional de las Trabajadoras, el paro tendrá lugar "en un contexto nacional de ajustes y represión". Qué es el 8M El Paro Internacional de Mujeres es un movimiento de base organizado por mujeres de distintas partes del mundo. Fue creado a fines de octubre de 2016 como respuesta a la violencia social, legal, política, moral y verbal que experimentan las mujeres en distintas latitudes. En 2017 organizó paros generales y protestas para el 8 de marzo bajo el lema "la solidaridad es nuestra arma". (APF)