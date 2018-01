La creciente del río Paraná empieza a encender señales de alerta en Entre Ríos

Sociedad El Paraná superó el nivel de alerta en Corrientes y el agua avanza sobre casas

La creciente del río Paraná preocupa en el norte del país y ya empezó a encender las alarmas en la costa entrerriana. Así lo indicó ael titular de Prefectura Naval Argentina en la capital entrerriana quien dio cuenta de que "la medición que se hizo a las 8 en el puerto local da 3,80 metros, creciendo". El punto de alerta en esta ciudad son los 4,70 metros."El río está creciendo muy rápido. Está viniendo mucho volumen de agua. Estamos a menos de un metro de entrar en alerta, pero hay lugares, como Goya que ya se encuentran en esa etapa", expresó, al tiempo que subrayó que si sigue lloviendo en el norte se podría llegar a ingresar en la capital entrerriana "en alerta".Ya se superaron "ampliamente los cálculos que daban 3,70 metros para fin de enero, por lo que no se puede dar una previsión certera, puesto que influye la gran cantidad de lluvias que se están produciendo en el norte argentino y en Paraguay", dijo González.Recomendó, "en la zona de balnearios no alejarse de los lugares boyados. El agua está corriendo muchísimo". Llamó a tomar sumo cuidado por los "derrumbes de costa", por lo que instó a "no acercarse para pescar a las zonas prohibidas, que han sido artificialmente rellenadas".Las tormentas que se producen en el norte del país "son nuestra máxima preocupación, porque a esa agua la recibimos nosotros", completó.