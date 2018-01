El complejo caso de una mamá y su beba recién nacida en el San Roque

Un llamado a la solidaridad

Una dramática y compleja situación atraviesade la ciudad de Paraná.Según pudo saber, Verónica P. tuvo una beba a quien llamó Mía Guadalupe, pero están en la calle y no tienen dónde ir. Además la mujer tiene dos hijos más grandes que permanecen en el hogar Ángeles Custodios.Si bien Verónica y su hija recibieron ayuda del voluntariado del nosocomio,No sabe su paradero ni tiene forma de contactarse con el mismo. Y su suegro le había advertido que una vez que diera a luz no regresara.A pesar de su crítica situación,. Además la tutela de sus otros dos hijos se agrava por el proceso que atraviesa."En el hospital la están asistiendo y está contenida, pero", dijo una fuente. Y también se conoció que le estaban haciendo un estudio de salud mental."Hago esto público porque ella me lo pidió y autorizó", dijo auna allegada al nosocomio que mantiene contacto asiduo con la mujer de 39 años. Y continuó: "de querer ser mejor no solo por ella sino por su hija también. Ya le acerqué lo necesario para estos días y en el hospital también le dieron lo que necesitaba, pero en este momento está desesperada por un trabajo".Admitió que "la situación es difícil y todos lo sabemos, peroNo todos tienen el valor para pedirlo ni para hacerlo. No tiene celular ni una ubicación para encontrarla, es difícil. Pero en estos momentos está internada en el Hospital San Roque".Y solicitó que acerquen al nosocomio "ropa para mamás, calzados, juguetes, bolsos, saca leches, cremas, cuestiones para entretenimiento para las mamas de Neo que también necesitan de mucho apoyo".