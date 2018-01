Habitantes de la zona de Estación Parera reclamaron por "el servicio de agua potable, que hace más de seis meses que venimos pidiendo". Para esto, realizaron un corte de calle Maya.María del Carmen Altamirano, una de las vecinas, dijo a: "queremos que alguien venga a darnos el servicio".Detallaron que un camión municipal les proveía del servicio, aunque "ya no nos mandan más. No nos autorizan de la Unidad 4, que está autorizado sólo, según nos dijeron, para llevar a la escuela Tabaré. Nos indicaron que a la zona nuestra no la abastece más".Viven en la zona unas cien personas, detallaron.