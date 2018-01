Reparación histórica a jubilados: Susevich explicó los puntos clave de la medida

Video: Reparación histórica a jubilados: alcances y puntos clave

Aún existen muchas dudas respecto a la reparación histórica porque hay diversidad de trámites que los jubilados deben realizar en Anses. El problema es que no todos cuentan con el asesoramiento jurídico necesario para poder desarrollarlos.



El titular de Anses, Enrique Susevich, estuvo en el programa A Media Mañana, que se emite por Elonce TV, y explicó que "todos los jubilados que recibieron la recomposición automática por la reparación histórica tienen hasta el 28 de febrero para la aceptación del mismo, al igual que aquellos que no lo recibieron de forma automática pero aceptaron y firmaron el convenio para acceder a ello, o no".



En ese sentido, aseguró que "hay mucha gente que firmó el convenio y aceptó la reparación histórica. Eso fue firmado por Dirección de Anses y enviado a la Justicia para la homologación judicial del acuerdo. Cuando comenzó el programa hubo un problema del sistema y Anses no comenzó en conjunto con la Justicia. Eso hizo un cuello de botella y algunos jubilados están con una demora en la homologación. Esa es la principal queja que hemos tenido".