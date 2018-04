IAFAS sorteó los billetes no ganadores del Sorteo de Navidad

Los ganadores

El Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) realizó este miércoles el Sorteo No Ganadores correspondiente al Extraordinario de Navidad 2017.Al respecto, el presidente de la entidad, Silvio Vivas, dijo aque "estamos muy contentos porque se realice un año más este sorteo. Es la segunda chance que da este tipo de juego para los no ganadores. La verdad es que es muy gratificante se distribuyó en toda la provincia y por eso habrá gente contenta a lo largo y ancho de Entre Ríos".Un auto 0 Km, una moto 110 cc y ocho Smart TV de 40" se pusieron en juego en esta instancia. En ese sentido, manifestó que todos los premios están disponibles para entregar. En el caso del automóvil, aún resta hacer la documentación.Hizo también un balance del sorteo y consideró que "el sorteo es algo muy tradicional que se hace en vísperas de fin de año. Es un esfuerzo importante que hace el IAFAS en cuanto a la programación que tiene que estar presente. Acompañamos a la gente que durante todo el año nos acompaña en las distintas agencias de la provincia. Así, el organismo pone este programa de premios que es muy benévolo y beneficioso, se hace muy federal. Estamos muy contentos"."Es un esfuerzo importante poner este programa en circulación, porque es un juego que no tiene esa periodicidad que tienen el resto", agregó.. En tanto,