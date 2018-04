El buceo, una práctica que crece: Dónde aprender y las claves a tener en cuenta

El buceo es una práctica que crece en la ciudad de Paraná. Desde hace tres años, en el Club Echagüe se brinda un curso para los que deseen aprender.Daniel, instructor, dialogó con el programa, que se emite por, y explicó que ". Siempre la metodología implica primero la teoría y luego la parte de natación y buceo".. En ese sentido, confirmaron que. No obstante,. "Tenemos un convenio con el club para que vengan a nadar una o dos veces por semana mientras dure el curso, para que puedan perfeccionar esas técnicas. Les cambia la respiración y la durabilidad del botellón se prolonga", aseveró."Es una actividad que puede realizar todo el mundo. Uno a veces lo ve medio complicado pero hay que animarse. Si uno adquiere la práctica y se le enseñan todas las medidas de seguridad, es algo muy lindo", expresó Fausto.Remarcaron que. Cada uno contará con un lastre, un botellón, un chaleco y la máscara, sin importar el talle.Otra de las condiciones necesarias para aprender es contar con una pileta de 3,5 o 4 metros, como tiene la de Club Echagüe. De esta manera, cada habilidad que se le enseña al buceador puede ser desarrollada en la parte playa o en la profunda.. Pero antes,, que pesa alrededor de 20 kilos en total. Los tubos de aire comprimido tienen una autonomía de 1 hora y media buceando en la piscina."La máscara incluye la nariz, la respiración es bucal, siempre se respira en forma normal.r", explicó.Luego, se desarrolla", agregó.Generalmente, quienes hacen el curso tienen un objetivo. "", indicó Daniel.Por otra parte, manifestó que "".En esa primera clase se da una teoría previa de equipamiento de buceo y cómo se tienen que desplazar. La actividad consta de dos alumnos por instructor, porque es muy controlada y se dedica entre 40 y 45 minutos a ello.. Hay entre 12 y 15 señas que van aprendiendo durante todo el curso, pero son entre 6 y 8 las más fáciles".Sobre las experiencias de la gente que quiso empezar, relató que hay diversidad y por motivos distintos. "En 20 años que soy instructor supe de personas que han tenido su bautismo en Brasil y no les han tenido paciencia, les han explicado mal, o no entendieron el idioma o todo fue muy rápido por la cantidad de gente. El salto, por ejemplo, se enseña en la cuarta o quinta clase. Es traumático hacer todo el primer día, porque primero deben ir haciéndolo en la parte playa y paulatinamente se va a lo profundo. En otros casos, es por temores"."Entiendo que a muchos se les ofrece la posibilidad de hacerlo cuando se van de vacaciones a algún lugar, pero. El vendedor es vendedor y se está en el mar. Hay gente que viene a consultar por eso y les digo que se vengan una tarde para explicarles todo, luego van al bautismo y ya empiezan a manejar el resto. Tiene otra teoría", señaló.. Aquellos que son buceadores y tienen su carnet internacional, dependiendo el nivel tienen una determinada profundidad, pero debe seguir perfeccionándose. "Como nos manejamos en grupo empezamos todos en la misma profundidad y luego, en el viaje y según el nivel, vamos viendo el tema de la profundidad, siempre con la seguridad correspondiente", aseguró.Finalmente, contó que. Hay que acostumbrar a escuchar las burbujas, pero también ver lo que hay en el mar: tortugas, peces y demás. Algunos bajan con las cámaras y quedar maravillados".